Actualité
Le restaurant Tokyo (3e arr.) fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps

Lyon : un restaurant japonais du 3e arrondissement fermé après un contrôle d'hygiène

  • par Clémence Margall

    • Le restaurant japonais Tokyo situé rue Servient, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermé par les services de l'État pour manquements graves aux règles d'hygiène.

    Après un contrôle d’hygiène réalisé par la Direction départementale de la protection des populations (DDPP), l’établissement culinaire japonais Tokyo, situé rue Servient, dans le 3e arrondissement de Lyon, a été fermé par la préfecture du Rhône le 19 février.

    Il est notamment reproché aux propriétaires des manquements graves aux règles d’hygiène, dont la présence de souris mortes dans les locaux de production, un défaut caractérisé de maintenance et de nettoyage des locaux ou encore le non-respect des températures de conservation des denrées.

    Considérant que la poursuite d’une telle activité représente une menace "importante" pour la santé des consommateurs, les propriétaires devront obligatoirement mettre en place une série de mesures pour rouvrir leur établissement. Il sera par exemple nécessaire de remplacer l’ensemble des équipements vétustes, nettoyer et désinfecter toutes les traces de nuisibles et notamment effectuer la déclaration d’activité concernant les établissements manipulant, exposant, mettant en vente, entreposant ou transportant des denrées animales ou d’origine animale.

