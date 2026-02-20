Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas dévoile son programme pour Lyon

Jean-Michel Aulas et ses soutiens de la droite et du centre-droit lors de son premier meeting de campagne. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Le candidat Coeur lyonnais aux élections municipales à Lyon a dévoilé ce vendredi son projet.

À moins d'un mois du premier tour des élections municipales, le projet de Jean-Michel Aulas pour Lyon est (enfin) connu. L'ancien patron de l'OL l'a dévoilé, entouré de ses "spécialistes" ce vendredi dans son local de campagne du cours Albert Thomas. Le patron de Coeur lyonnais dévoile ainsi ses prinicipales mesures "structurées, justifiées et chiffrées", pour "rendre à Lyon sa dynamique, sa confiance et sa place parmi les grandes métropoles européennes qui comptent".

600 nouvelles caméras

La première priorité affichée, est la première préoccupation des Lyonnais selon les sondages, la sécurité. Jean-Michel Aulas propose ainsi d'installer 600 nouvelles caméras sur le mandat, ce qui porterait le dispositif de la ville à 1 200 caméras. Il estime le coût de cette mesure à 2 millions d'euros, un chiffre qui semble relativement sous-estimé. L'installation de 60 nouvelles caméras sous le mandat de Grégory Doucet ayant coûté presque 1 million d'euros. L'ex-patron de l'OL réaffirme par ailleurs sa volonté de créer un Hôtel des Polices "réunissant police nationale et municipale afin de renforcer la coordination opérationnelle". Un projet estimé à 10 millions d'euros.

Les effectifs de la police municipale seraient aussi portés à 500 agents, tandis que serait créé en parallèle "un service métropolitain de sûreté des transports composé de 200 agents". Au sujet des mobilités, Jean-Michel Aulas propose l'installation de portes pallières afin "de prévenir les intrusions et d'améliorer la régularité du trafic". Un plan estimé entre 60 et 80 millions d'euros à faire financer par le Sytral, qui devra par ailleurs financer un nouveau métro à plus de 1,4 milliard d'euros. Le patron de Coeur lyonnais propose aussi d'étendre les amplitudes horaires "pour répondre aux besoins des actifs et des étudiants".

"Un plan global d'adaptation aux épisodes de chaleur extrême"

Sur le logement, la liste Coeur Lyonnais évoque une modification du PLU-H "afin de lever les contraintes qui freinent la production de logement", ainsi qu'une priorité donnée "aux logements simples et rapides à mettre en place". Jean-Michel Aulas propose par ailleurs d'installer des "Maisons à eau (...) afin de garantir un accès simple à de l'eau plate gratuite et à l'eau gazeuse à tarif modéré", et d'engager "un plan global d'adaptation aux épisodes de chaleur extrême". Ce dernier serait notamment axé sur la rénovation énergétique des écoles.

Côté éducation, la liste Coeur lyonnais veut retravailler l'offre d'activités périscolaires "afin qu'elle contribue pleinement à la réussite éducative". Pour rappel, Jean-Michel Aulas avait déjà annoncé son ambition de rendre le temps périscolaire, comme les cantines, gratuits. L'ex-président de l'OL propose également de créer une "Villa Médicis des industries créatives et contenus" qui doit permettre de "renforcer l'attractivité du territoire et d'ancrer Lyon dans les réseaux nationaux et internationaux des industries culturelles".

Comme Grégory Doucet, Jean-Michel Aulas souhaite proposer aux Lyonnais une mutuelle municipale pour "réduire le renoncement aux soins". Il propose également de créer un département de santé publique lyonnais "chargé de coordonner les entités municipales existantes, ainsi que les acteurs du territoire". Enfin, en matière d'économie, Coeur lyonnais veut engager "un plan d'actions dédié au maintien et au développement du commerce et de l'artisanat indépendants".