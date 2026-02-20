Mort de Quentin à Lyon : Nuñez "ne demande pas l'interdiction" de la marche d'ultra-droite samedi à Lyon 

Le ministre de l'Intérieur indique ce vendredi matin qu'il "ne demande pas l'interdiction" de la marché d'hommage à Quentin Deranque organisée par l'ultra-droite samedi à Lyon.

Il annonce des renforts, alors qu'un millier de militants d'ultra-droite, dont des individus venant de l'étranger, sont attendus ce samedi à Lyon. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez a indiqué ce matin qu'il ne "demande pas l'interdiction" de l'hommage à Quentin Deranque, alors que le maire de Lyon a appelé la préfecture du Rhône à l'interdire.

"Un dispositif policier important"

"Je ne peux interdire une manifestation que quand il y a des risques de trouble à l'ordre public, et que je ne suis pas en mesure de le contenir", a poursuivi l'ancien préfet de police de Paris. Il indique que la marche de 1,4 km sera "encadrée pour éviter tout débordement", avec "un dispositif policier important".

La marche est prévue à 15 heures depuis la place Jean-Jaurès, dans le 7e arrondissement. Son parcours doit traverser le quartier multiculturel de La Guillotière, faisant craindre des violences. Des appels de l'ultra-gauche à se mobiliser ajoutent encore de la tension à ce rassemblement.

La manifestation a été déclarée en préfecture par Aliette Espieux, une militante anti-IVG qui notamment a relayé de nombreuses publications du groupuscule néofasciste national-révolutionnaire Lyon Populaire. Le fondateur de ce groupe, Eliot Bertin a été mis en examen et placé en détention provisoire en février 2024 pour association de malfaiteurs après l'attaque d'une conférence sur la Palestine dans le 5e arrondissement le 11 novembre 2024. Sept personnes avaient été blessées, dont trois grièvement.

