Vols à la roulotte près de Lyon : deux individus interpellés à Givors

Dans la nuit du 26 au 27 décembre, deux individus ont été pris en flagrant délit alors qu'ils tentaient de voler le contenu d'une voiture à Givors.

Depuis mi-décembre, près d'une centaine de vols à la roulotte ont été recensés par la gendarmerie du Rhône sur les communes de Chaponost, Brignais et de Saint-Genis-Laval.

Après l'ouverture d'une enquête et plusieurs surveillances menées par les différentes brigades du Rhône, deux individus ont été interpellés en flagrant délit de vol dans la nuit du 26 au 27 décembre à Givors.

Immédiatement placés en garde à vue, les deux hommes seront prochainement déférés devant le tribunal judiciaire de Lyon, où ils sont placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement. Le butin a quant à lui été récupéré et reversé au propriétaire de la voiture.

