Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
© Manon Millet

Un lundi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 15 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce lundi 23 février 2026 le temps s'annonce particulièrement doux à Lyon malgré de nombreux débordements nuageux par le nord tout au long de la journée.

    Alors que les petits lyonnais retrouvent le chemin de l'école ce lundi 23 février, le temps s'annonce mitigé à Lyon. Si les températures seront particulièrement douces, avec déjà 6 degrés ce matin et un thermomètre qui affichera 15 degrés au meilleur de la journée, dans le ciel lyonnais les nuages alterneront avec des éclaircies tout au long de la journée.

    De nombreux débordements nuageux arriveront par le nord et quelques gouttes ne sont d'ailleurs pas exclues dans l'après-midi ou en soirée.

