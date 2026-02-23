Actualité
Crue de la Saône (@GL). Pont Bonaparte (2e), entre Bellecour et le Vieux-Lyon

Crues et avalanches : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par La Rédaction

    • Sept départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance crues ou avalanches ce lundi 23 février 2026.

    De nombreuses rivières débordent en France ce lundi 23 février. En Auvergne-Rhône-Alpes, pas moins de cinq départements ont ainsi été placés en vigilance jaune crues. Il s'agit du Rhône, de l'Ain, de la Loire, de l'Isère et de l'Allier. La Saône à Lyon est notamment concernée avec une crue qui continue de se propager.

    A noter également que les trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie ont de nouveau été placés en vigilance jaune avalanches.

    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi

