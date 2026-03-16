Alors que Grégory Doucet a confirmé son alliance avec les Insoumis cet après-midi, plusieurs figures du groupe Coeur lyonnais montent au créneau.

Evoquée depuis plusieurs semaines déjà, l'alliance entre l'Union de la gauche et des Ecologistes et LFI est désormais scellée à Lyon. Pour rappel, la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, avait dépassé la barre des 10% lors du premier tour dimanche soir, lui permettant de se maintenir et de fusionner avec la liste écologiste.

"Les valeurs valent mieux qu'un sauve-qui-peut pour conserver un siège"

Suite à l'annonce officielle de cette alliance effectuée cet après-midi, plusieurs figures politiques de l'opposition n'ont pas tardé à réagir. Alors que Jean-Michel Aulas dénonçait hier "un accord de la honte", ce dernier affirme aujourd'hui : "J'ai dis que c'était un accord de la honte mais c'est pire que ça". "Je suis vraiment mécontent (...) Tout ce que prône LFI a été dénoncé par Doucet lors de son dernier mandat, l'armement des policiers, la vidéosurveillance, l'antisémitisme de Mélenchon (...) Je suis désapointé pour les Lyonnais et j'espère qu'ils feront en sorte de sanctionner tout ça", a-t-il déclaré.

De son côté, son groupe Coeur Lyonnais partage sur X : "Lyon ne peut pas devenir la seule grande ville de gauche à s'allier avec l'extrême-gauche, quand Paris et Marseille refusent clairement cette dérive". Le maire d'Ecully, Sébastien Michel, réélu dimanche soir s'est également empressé de condamner l'alliance : "Se dire humaniste le dimanche soir et s'allier le lundi avec LFI et ses dérives (...) Voilà la réalité de cette coalition de survie. Les valeurs valent mieux qu'un sauve-qui-peut pour conserver un siège", écrit l'élu sur son profil X.

Le maire Les Républicains du 2e arrondissement de Lyon, Pierre Oliver a de son côté dénoncé un "deal avec LFI et la Jeune garde", "pas digne de Lyon, capitale de l'humanisme".

Se dire humaniste le dimanche soir et s’allier le lundi avec @FranceInsoumise et ses dérives…

Voilà la réalité de cette coalition de survie.

Les valeurs valent mieux qu’un sauve-qui-peut pour conserver un siège.https://t.co/ax5HNrOu3Y — Sébastien MICHEL (@michelsebastien) March 16, 2026

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