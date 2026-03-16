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Photo d’illustration métro B. © Timothée Thomas-Collignon

Lyon : le métro B partiellement interrompu sur le réseau TCL ce lundi

  • par NC

    • La ligne de métro B du réseau TCL est partiellement interrompue ce lundi à Lyon depuis 13 h 22. La reprise est estimée dans le courant de l'après-midi.

    Le métro B à Lyon est partiellement interrompu ce lundi depuis 13 h 22 "en raison d'un incident technique sur la rame", indique le réseau TCL. La ligne circule uniquement de St-Genis-Laval Hôpital Sud à Stade de Gerland Le LOU.

    Les stations de Charpennes Charles Hernu à Debourg ne sont plus desservies indique ainsi TCL qui précise qu'"afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre Gare Part-Dieu Vivier Merle à Stade de Gerland Le LOU, permettant ainsi de pallier l’interruption temporaire de la ligne".

    La reprise du trafic est pour l'instant estimée à 15h30. "Des dispositifs d’information et d’accompagnement ont été mis en place pour aider les voyageurs à s’orienter et à faciliter leurs déplacements tout au long du parcours", précise TCL. 

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