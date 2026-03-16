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Métro de Lyon – Station Foch © Tim Douet
Station Foch métro A. (© Tim Douet)

Lyon : "Ligne A Capella", quand la musique s'invite dans le métro

  • par Romain Balme

    • Le projet musical "Ligne A Capella" débarque à Lyon sur la ligne A du métro avec quatorze concerts.

    Il y aura de la musique dans le métro lyonnais. Samedi 30 mai prochain, le projet artistique "Ligne A Cappella" s'installe sur la ligne A du métro lyonnais. Au menu, quatorze concerts répartis à proximité des différentes stations. Le choeur Spirito, à l'origine du projet, promet "une grande diversité de lieux : une galerie
    d’art, un cinéma, un hôpital, mais aussi des espaces publics tels qu’un parc ou une place."

    Le projet est décliné en trois univers musicaux distincts, interprétés
    par différentes formations : les chanteurs du Chœur Spirito, le Jeune Chœur de Lyon ainsi qu’un chœur amateur associé à l’aventure. L'objectif principal de "Ligne A Capella", faire vibrer la ville avec la musique vocale, en favorisant les rencontres entre publics, quartiers et cultures.

    Infos pratiques : Samedi 30 mai 2026 / 10h – 18h / concerts gratuits, à proximité de la ligne A du métro lyonnais

    Lire aussi : Métro A : des portiques seront installés d'ici à 2035 pour plus de sécurité

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