Anaïs Belouassa-Cherifi lors de son premier meeting de campagne à Lyon le § novembre. (@NC)

Anaïs Belouassa Cherifi, candidate LFI aux municipales entend placer Lyon au cœur des Jeux olympiques d’hiver 2030.

Invitée de l’émission "En campagne" chez nos confrères de BFM Lyon, Anaïs Belouassa Cherifi a affiché ses ambitions pour les Jeux olympiques d'hiver 2030. La candidate de La France insoumise aux prochaines municipales souhaite que Lyon accueille la cérémonie d’ouverture au Parc de Gerland, afin d’en faire, "une fête populaire".

"Lyon est l'une des villes qui accueille le plus de grands événements, il est donc tout à fait logique que Lyon soit au cœur de cet événement historique" ajoute la candidate. "Lyon est la porte des Alpes", souligne-t-elle, rappelant aussi l’histoire olympique locale et des figures comme Gwendal Peizerat.

Dans cette logique, la députée de la première circonscription du Rhône imagine également une grande fan zone à la Halle Tony Garnier. Un espace qui permettrait, selon elle, aux jeunes Lyonnais de découvrir des disciplines sportives parfois peu accessibles, et d’associer pleinement la population à cet événement international.