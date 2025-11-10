Actualité
Grégory Doucet, Marie Charlotte Garin lyon
Grégory Doucet et Marie-Charlotte Garin. (Photo : NC)

Logement, sécurité... Ce que révèle "la grande écoute" des écologistes à Lyon

  • par Nathan Chaize

    • Les écologistes ont dévoilé samedi 8 novembre les résultats de leur "grande écoute", menée auprès de plus de 1 000 Lyonnais pendant cinq mois.

    La députée écologiste de Lyon, Marie-Charlotte Garin a présenté samedi 8 novembre les résultats de "la grande écoute", une consultation lancée par le parti écologiste pour recueillir les préoccupations des Lyonnais. De mai à septembre 2025, 1 040 personnes ont exprimé leurs priorités et leur vision de Lyon.

    "Les résultats de la grande écoute ont vocation à être l'un des grilles de lecture de construction du programme de la liste de gauche et des écologistes", explique la direction de campagne de Grégory Doucet qui tire trois grands enseignement de l'exercice.

    "Forte exaspération face aux travaux"

    La première préoccupation des Lyonnais s'avère être le logement, thématique sur laquelle 26 % des personnes écoutées souhaitent que les choses changent. Les Lyonnais "expriment massivement leurs difficultés à accéder à un logement abordable", indique-t-on, en précisant que "l'attente d'un encadrement plus strict des loyers est également mentionnée comme solution".

    Lire aussi : Municipales à Lyon : opération com' à la Vogue des marrons pour Jean-Michel Aulas

    Le deuxième préoccupation est la sécurité, avec 19 % des personnes écoutées qui la cite dans les sujets "à améliorer". "Dans plusieurs quartiers, et notamment la nuit, le sentiment d'insécurité est marqué", indique la direction de campagne du maire sortant. Tout en assurant que "l'attente exprimée n'est pas celle d'une surenchère sécuritaire", les Lyonnais mentionnant en priorité la présence d'une présence humaine accrue.

    "La réduction de la place de la voiture est accueillie globalement favorablement"

    Enfin, selon les résultats, "la réduction de la place de la voiture est accueillie globalement favorablement", mais "s'accompagne d'une attente forte sur la mise en place d'alternatives solides, sur une meilleure accessibilité des transports, et de conflits marqués entre différentes mobilités". "Les écoutés expriment une forte exaspération face aux travaux", reconnaît la direction de campagne.

    Reste désormais à voir comment Grégory Doucet intègrera ces thématiques dans sa campagne électorale. Le maire a d'ores et déjà appuyé sur ses efforts en matière de logement depuis cinq ans lors de son lancement de campagne aux côtés de la députée socialiste, Sandrine Runel.

    Lire aussi : À Lyon, timide entrée en campagne pour l'insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi

    Ce que l’on sait après l’incendie d'un immeuble lors du tournage d’un clip de rap à Rillieux

