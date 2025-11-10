Culture
Maria l’équilibriste et Hugo le jongleur dans Ven © Kalimba

Cirque intimiste à La Mouche

  • par Céline Rapinat

    • Maria et Hugo se sont rencontrés à l’école du cirque de Montréal, avant d’intégrer l’incontournable collectif Les 7 doigts de la main. Puis ils se sont lancés dans la création de leur propre compagnie, Si Seulement, avec un premier spectacle qui offre un positionnement bien particulier : du cirque intimiste mêlant force et douceur, énergie et délicatesse. 

    Sur scène Maria l’équilibriste et Hugo le jongleur font se succéder les numéros où les corps se mêlent, les gestes se répondent et les figures se complètent à la perfection.

    Quelle que soit la discipline exécutée – danse, mât chinois ou encore jonglage –, un dialogue sensible et plein d’émotions s’instaure entre les deux circassiens qui évoluent à l’unisson. Leur alliance est sûre, leur maîtrise technique parfaite. Avant le spectacle, un atelier d’initiation à l’acrobatie accueille les enfants à partir de 6 ans, histoire d’expérimenter la pratique.

    Ven – Le 14 novembre à La Mouche, Saint-Genis-Laval. À partir de 4 ans.

    à lire également
    On a testé : la visite insolite des coulisses du Matmut Stadium avec Cybèle

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L’innovation hospitalière : les HCL accélèrent la santé du futur 13:12
    Cirque intimiste à La Mouche 12:48
    Grégory Doucet, Marie Charlotte Garin lyon
    Logement, sécurité... Ce que révèle "la grande écoute" des écologistes à Lyon 12:02
    Ce que l’on sait après l’incendie d'un immeuble lors du tournage d’un clip de rap à Rillieux 11:11
    Rave-party à l'Est de Lyon : 500 verbalisations, 1400 fêtards encore sur place 10:40
    d'heure en heure
    Collision entre un tram et une voiture à Confluence : le trafic du T1 fortement perturbé à Lyon 10:10
    Quand trois maisons changent de village : Valfleury et Cellieu redessinent leur frontière dans la Loire 09:45
    Bron : La France Insoumise part seule pour les municipales de 2026 08:55
    Quatre piétons renversés dans le 6e arrondissement de Lyon 08:26
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 07:44
    Frustré, l'OL s'incline dans les dernières minutes face au PSG 07:26
    Météo Lyon nuages
    Un lundi entre brouillard et soleil à Lyon, jusqu'à 13 degrés attendus 07:13
    Marc Grivel
    "Rassemblement ne signifie pas ralliement", assure Marc Grivel 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut