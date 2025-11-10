Cirque intimiste à La Mouche

Maria et Hugo se sont rencontrés à l’école du cirque de Montréal, avant d’intégrer l’incontournable collectif Les 7 doigts de la main. Puis ils se sont lancés dans la création de leur propre compagnie, Si Seulement, avec un premier spectacle qui offre un positionnement bien particulier : du cirque intimiste mêlant force et douceur, énergie et délicatesse.

Sur scène Maria l’équilibriste et Hugo le jongleur font se succéder les numéros où les corps se mêlent, les gestes se répondent et les figures se complètent à la perfection.

Quelle que soit la discipline exécutée – danse, mât chinois ou encore jonglage –, un dialogue sensible et plein d’émotions s’instaure entre les deux circassiens qui évoluent à l’unisson. Leur alliance est sûre, leur maîtrise technique parfaite. Avant le spectacle, un atelier d’initiation à l’acrobatie accueille les enfants à partir de 6 ans, histoire d’expérimenter la pratique.

Ven – Le 14 novembre à La Mouche, Saint-Genis-Laval. À partir de 4 ans.