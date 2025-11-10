Actualité

Ce que l’on sait après l’incendie d'un immeuble lors du tournage d’un clip de rap à Rillieux

  • par Clémence Margall

    • Après l’incendie de la façade d’un immeuble de Rillieux-la-Pape samedi 8 novembre, 39 personnes ont perdu leur logement, tandis que des tensions ont éclaté avec la police et les pompiers. Si les circonstances de l’incident sont encore floues, de nombreuses rumeurs ont mis en cause les forces de l’ordre.

    Samedi 8 novembre, le tournage non-autorisé d’un clip de rap avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape a dégénéré. Des tirs de mortier d’artifice ont en effet atterri sur le balcon de l'un des immeubles de 5 étages situé à proximité, entraînant le départ d’un feu.

    Ce dernier s’est rapidement propagé au niveau de la façade et a provoqué l’incendie de huit appartements. Au total, 39 personnes ont perdu leur logement, a indiqué le maire de la commune, Alexandre Vincendet (Horizons), et deux personnes ont été légèrement incommodées par la fumée.

    La police mise en cause par certains

    Si les circonstances de l’incident restent encore à déterminer, des rumeurs n’ont pas tardé à se propager. Dépêchées sur place, les forces de l’ordre ont déployé un dispositif de sécurité, mais des tensions ont rapidement éclaté. Les pompiers ont, en effet, été visés par des jets de pavés, le maire de la commune a été violemment pris à partie puis exfiltré, et les forces de l’ordre ont dû répliquer avec l'usage de gaz lacrymogène.

    Un désordre propice à la confusion, tandis que plusieurs riverains et une élue d’opposition remettent en cause la responsabilité de l’un des jeunes présents sur le tournage. Une version réfutée par Alexandre Vincendet : "J’aimerais tordre le cou des rumeurs complètement immondes qui sont propagées par certains. Ce n’est pas la police qui est à l’origine de ce qui s’est passé, mais bien des voyous. Sur les caméras de la ville, on voit bien des voyous qui tirent des mortiers directement sur les policiers. Ce sont ces tirs de mortiers qui mettent le feu à l’immeuble", a-t-il déclaré samedi.

    Des riverains reprochent un temps d'intervention trop long

    Autre point de tension : certains riverains reprochent aux sapeurs-pompiers leur temps d’intervention. Une rumeur, là aussi, démentie par la préfecture du Rhône chez nos confrères du Progrès. "Le premier engin, une échelle, arrive sur place 7 minutes après que le papier relatif à l’intervention a été imprimé" à la caserne de Rillieux-la-Pape. Un autre engin est arrivé de la Croix-Rousse en 13 minutes. Et selon le syndicat de pompiers Sud Sdmis, entre l’appel au 18 et l’arrivée de la grande échelle de Rillieux, il s’est écoulé seulement 11 minutes. "C’est injuste de penser qu’on met délibérément du temps à arriver", a encore déploré le syndicat.

    La quarantaine de personnes ayant été évacuée a pu être accueillie dans un gymnase mis à disposition en attendant leur relogement. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

    Lire aussi : "39 personnes ont perdu leur logement" : après l'incendie d'une façade à Rillieux, le maire tient les comptes

