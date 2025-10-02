Actualité
Béatrice de Montille, Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Pierre Oliver. (@NC)

Le comité de soutien de Jean-Michel Aulas lancé : Laure Cédat et Blandine Cucherat à sa tête

  • par Nathan Chaize

    • L'équipe de Jean-Michel Aulas officialise la création d'un comité de soutien présidé par la membre du collectif des défenseurs de Lyon, Laure Cédat.

    Après son groupe de jeunes soutiens, Génération Aulas, voilà que l'ancien président de l'OL désormais candidat aux élections municipales de 2026 s'entoure d'un comité de soutien baptisé Cercle Coeur Lyonnais.

    "Le Cercle Coeur Lyonnais a vocation à rassembler largement la société civile"

    Il sera présidé par Laure Cédat, membre du collectif des défenseurs de Lyon et "animé" par Blandine Cucherat, l'épouse de l'ex-adjoint aux sport de Collomb, Yann Cucherat. La présidente avait témoigné lors du meeting de lancement de campagne de Jean-Michel Aulas, racontant la perte de sa fille Iris, tuée en 2022 par un ambulancier sur une voie bus-vélo où elle circulait avec son ami Warren, décédé lui aussi.

    "Le Cercle Coeur Lyonnais a vocation à rassembler largement la société civile : acteurs associatifs, entrepreneurs, enseignants, soignants, étudiants, commerçants, habitants de tous horizons", indiquent les équipes du candidat qui a promis que son équipe serait constituée à 50 % de personnes issues de la "société civile". Et d'ajouter : "Le Cercle Coeur Lyonnais incarne l'esprit de rassemblement qui est au coeur de la démarche de Jean-Michel Aulas. Il sera le point de ralliement de tous ceux qui veulent agir, proposer, construire et porter une vision positive de l'avenir de Lyon."

    Lire aussi : Jean-Michel Aulas se pose en candidat du rassemblement face aux dogmatismes

    Expo Le Chat Philippe Geluck
    En images. Le Chat de Philippe Geluck déambule au Parc de la Tête d'Or

