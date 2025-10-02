Actualité
Lyon Hockey club joueur médecin HCL
Mi-août, les joueurs du LHC sont venus par petit groupes effectuer leur bilan de présaison aux HCL. Crédit : HCL

Les Hospices Civils de Lyon s'associent au Lyon Hockey Club pour suivre médicalement les joueurs

  • par Loane Carpano

    • Les joueurs du Lyon Hockey Club pourront désormais bénéficier des services impliqués dans le sport des HCL (Hospices Civils de Lyon), grâce à un partenariat signé cet été.

    Alors que la saison s'apprête à débuter pour l'équipe du Lyon Hockey Club, le club annonce sceller un partenariat avec les Hospices Civils de Lyon. Principalement centré sur le suivi médical des joueurs, ce partenariat permettra à l'équipe de bénéficier des services impliqués dans la médecine du sport des HCL.

    L'occasion pour les HCL de faire progresser la recherche sur des symptômes caractéristiques d’un sport encore peu étudié, type commotions cérébrales, pathologies de hanches et spécificités biomécaniques.

    Un accompagnement sur mesure

    Avec ce partenariat, l'ensemble des joueurs de l'équipe de division 1 ont pu bénéficier d'un bilan de présaison, comprenant un bilan SCAT (commotions cérébrales), un inventaire sur la diététique et la recherche de symptômes de "sur-entraînement"

    En complément l'équipe a pu effectuer une épreuve d'effort poussée au sein du service d’exploration fonctionnelle respiratoire : "L’objectif est d’offrir à chaque joueur une évaluation adaptée, en tenant compte de son passé médical et de la position qu’il occupe sur la glace (...) En hockey, le gros du suivi se fait avant la reprise des compétitions et cette étape de bilan de présaison s’avère donc primordiale", explique le Docteur Stoffer, médecin physiologiste.

    Durant la saison les joueurs du LHC qui viendraient à se blesser pourront également, bénéficier des protocoles conçus par les médecins du sport des HCL. Parmi ces protocoles, des consultations d'urgence, mais aussi de la rééducation, des bilans de commotions cérébrales, ou encore, des chirurgies spécialisées dans le sport seront dispensées.

    Lire aussi : Lyon accueillera le Mondial de hockey sur glace en 2028

