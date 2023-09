Là où on ne l’attendait pas à Lyon

Le président de la République à Lyon, salon Pollutec, "le leader européen des solutions pour l’environnement".

“Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron, président de la République”. Le label est sobrement tamponné au-dessus de Pollutec. Pour quelles raisons ce salon est-il le seul à Lyon à en bénéficier ? Pour comprendre, il faut rappeler ce qu’est Pollutec. Créé en 1978, sept ans après le ministère de l’Environnement, et l’année du naufrage de l’Amoco Cadiz, le salon est aujourd’hui “le leader européen des solutions pour l’environnement”. Du 10 au 13 octobre, 2 000 exposants, dont 30 % sont internationaux, sont enregistrés, plus de 50 000 visiteurs du secteur privé et public attendus et 450 conférences prévues. Reflet d’une filière et d’un contexte, Pollutec est en phase avec les enjeux d’aujourd’hui en étant un “baromètre de la maturité des technologies et des marchés”.

C’est bien pour toutes ces raisons – enjeux actuels, innovation, rayonnement international – que le président de la République l’a placé sous son haut patronage, lui qui avait élevé l’urgence climatique au rang des priorités pour son second mandat, avec une “mobilisation générale sur la sobriété énergétique” et la “planification écologique”.

“Le haut patronage du président de la République” marque l’intérêt du plus haut niveau de l’État. Selon Le Monde, entre 2017, début de son mandat, et 2022, Emmanuel Macron en a parrainé 823. Dont Pollutec. Si ce “label” n’apporte aucun soutien matériel, il offre, en revanche, une visibilité et une crédibilité sans commune mesure.