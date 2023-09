Les 5 infos qu’il ne fallait pas rater à Lyon

Radars, plomb dans les écoles, punaises de lit, zone 30, uniformes dans les lycées

Les radars de covoiturage flasheront bientôt

Les panneaux avaient fait leur apparition depuis quelques mois sur l’ancienne autoroute A6-A7, rebaptisée M6-M7. Les sanctions contre les automobilistes ne respectant pas la voie de covoiturage étaient en revanche quasi inexistantes faute de moyen de contrôle, au grand dam de la majorité métropolitaine écologiste. Cet automne, la collectivité va installer des radars, des caméras thermiques, qui entreront en fonction au début de l’année 2024. La contravention s’élève à 135 euros.

©MaxPPP

Les écoles lyonnaises en eau trouble

Décidément, l’eau est un sujet qui ne coule pas de source à Lyon. Après les pollutions aux perfluorés dans le sud de la ville, cette fois c’est du plomb qui a été découvert dans l’eau potable de quatre écoles (Frida-Kahlo, Eugénie-Brazier, John-Kennedy et Wangari-Maathai). Toutes ont été construites récemment. En réaction, le maire, Grégory Doucet (EÉLV), annonce tester l’ensemble des 208 écoles primaires de Lyon. Un phénomène étonnant alors que les bâtiments voisins n’ont pas été touchés, et que les résultats des tests varient d’un robinet à l’autre au sein d’une même école.

Villeurbanne passe à 30

Après Lyon en 2022, c’est au tour de Villeurbanne de limiter la vitesse sur la quasi-totalité de ses voiries à 30 km/h. Les exceptions notables concernent les boulevards Stalingrad, Laurent-Bonnevay, le pont de Cusset ou la rue du 4-août-1789 côté Saint-Jean et la rue Léon-Blum à l’est du périphérique. La mesure est entrée en vigueur le 30 septembre. Le passage en ville 30 est justifié par un enjeu de sécurité. Une étude de la Métropole de Lyon menée dans les communes qui ont adopté cette réduction de la vitesse conclut à une baisse de 17 % des accidents et de 41 % du nombre de tués.

Les punaises de lit grattent la rentrée

Après l’hôpital Édouard-Herriot de Lyon, c’est l’école Albert-Camus de Villefranche-sur-Saône qui est infestée de punaises de lit. Les services scolaires, qui les avaient détectées dès juillet, pensaient en avoir terminé cet été avec ce fléau. L’école a donc repoussé sa rentrée de quelques jours. En réaction, la mairie annonce “vaporiser l’ensemble de l’établissement à plus de 90°C”. Pour mémoire, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la plus touchée de France, à raison de 216 consultations pour 100 000 habitants en moyenne (ARS). C’est plus du double des chiffres de la région parisienne.

Laurent Wauquiez veut expérimenter l’uniforme au lycée

Le gouvernement a entrouvert la porte et Laurent Wauquiez s’y est engouffré. Lors du passage du nouveau ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, pour l’inauguration du lycée Colonel-Arnaud-Beltrame de Meyzieu, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dit favorable à une expérimentation du port de l’uniforme suggéré par le gouvernement : “Avoir un uniforme permet de soulager les chefs d’établissement. Il y a des inconvénients, mais ça se teste.” Laurent Wauquiez a ajouté que la Région, compétente en matière de lycée, pourrait financer l’achat des tenues.

Dans la foulée, le groupe RN au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, a expliqué qu'il fallait "faire mieux, faire plus" : "ce ne sont pas quelques expérimentations timides ici ou là qui règleront ce problème. La Région Auvergne-Rhône-Alpes doit être motrice pour permettre d’implanter massivement le port de l’uniforme dans tous les établissements scolaires à l’échelle régional et demain, nationale."