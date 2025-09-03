Actualité
Jean-Michel Aulas, ex-président de l’OL. (Photo Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Jean-Michel Aulas pourra finalement utiliser le micro-parti de Gérard Collomb pour faire campagne

  • par Nathan Chaize

    • Jean-Michel Aulas et ses soutiens pourront bien utiliser le micro-parti de Gérard Collomb pour mener campagne aux élections municipales 2026 à Lyon.

    C'est un soulagement pour les équipes de Jean-Michel Aulas. Pressée par l'avocate de Caroline Collomb, veuve de Gérard Collomb, de retirer l'agrément du micro-parti "Prendre un temps d'avance" la Commission nationale des comptes de campagne l'a déboutée de sa demande.

    Me Chavent, son avocate, expliquait dans nos colonnes avoir sollicité le retrait de l'agrément du micro-parti fondé par l'ancien maire de Lyon, déplorant que les statuts de l'association n'aient pas été modifiées et que le micro-parti soit resté ainsi domicilié chez sa cliente.

    Lire aussi : Municipales 2026 : convoité par Aulas et ses soutiens, le micro-parti de Collomb bientôt privé d'agrément ?

    "Une démarche effectuée dans un souci de transparence, et pour qu'on ne lui reproche pas d'utiliser cette manoeuvre plus tard pour faire capoter la campagne d'un candidat", précisait-elle. La commission des comptes de campagne reconnaît en effet qu'un courrier a été adressé par erreur à Caroline Collomb, mais note que le changement de domiciliation du parti a été effectué dès juillet 2024.

    Par ailleurs et selon Lyon Mag, Jean-Michel Aulas aurait appelé Caroline Collomb pour s'excuser, alors que cette dernière avait déploré dans nos colonnes par la voix de son avocate le "manque de délicatesse" de l'ancien-président de l'OL et de ses proches qui ne l'ont pas consulté avant d'utiliser le parti de son mari disparu en novembre 2023. Il a assuré avoir fait procéder à un don aux Hospices civils de Lyon des 65 000 € restants sur les comptes du parti, volonté de Gérard Collomb.

    Lire aussi : "Lyon a besoin de vous" : Aulas adoubé par Yann Cucherat par les municipales 2026 à Lyon

