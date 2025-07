"Lyon a besoin de vous" : Aulas adoubé par Yann Cucherat par les municipales 2026 à Lyon

Jean-Michel Aulas, ancien président de l’Olympique Lyonnais et aujourd’hui candidat aux Municipales de 2026 à Lyon. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Jean-Michel Aulas a été adoubé pour les élections municipales de 2026 par Yann Cucherat, ancien très proche de Gérard Collomb.

L'ancien adjoint aux sports de Gérard Collomb et gymnaste, Yann Cucherat a été fait Chevalier de la Légion d'honneur ce jeudi soir. Une distinction remise par l'ancien président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, dans les salons de l'Hôtel de Département et de la préfecture du Rhône.

Et au cours de laquelle l'un et l'autre ont passé des messages. Comme lorsque JMA a confié : "Comme dans le sport, en politique aussi tu auras été un exemple pour beaucoup. Un exemple aussi pour moi…"

Ou lorsque l'ancien président de l'OL raconte des bribes de leurs échanges : "Tu m’as dit que tu souffrais néanmoins que les lyonnais, et plus généralement les français, en avaient marre de ces oppositions stériles et qu’il faudrait à l’avenir réussir à fédérer."

Mais aussi et surtout lorsque l'ancien adjoint aux sports a lancé : "Je ne crois pas me tromper en pensant qu'il y a comme un lien secret entre vous et ceux qui ont bâti cette ville. Lyon a besoin de bâtisseurs, Lyon a donc besoin de vous."