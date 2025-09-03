Actualité
Bouchon à l’entrée du tunnel de Fourvière. @WilliamPham

Métropole de Lyon : des fermetures nocturnes prévues sur la M6/M7 et le tunnel sous Fourvière

  • par Nathan Bigué

    • Jusqu'au vendredi 5 septembre, plusieurs axes routiers de la métropole de Lyon seront fermés à la circulation, entre 21 heures et 5 heures du matin.

    Depuis la rentrée du 1er septembre, les axes de la métropole de Lyon retrouvent leur trafic routier habituel. En plus de ces difficultés de circulation, notamment en heures de pointe, plusieurs fermetures d'axes stratégiques sont prévues jusqu'au vendredi 5 septembre, entre 21 heures et 5 heures du matin, afin de permettre la réalisation de travaux d'entretien.

    Selon Bison Futé, la M6/M7 sera coupée dans les deux sens à Écully, entre le nœud de Valvert et le diffuseur de Lyon-centre. Très emprunté pour entrer ou sortir de Lyon, le tunnel sous Fourvière sera lui aussi concerné.

    Toujours sur la même période, l'A47 sera fermée entre Givors et le nœud de Ternay en direction de Lyon. Quant à la bretelle de liaison de la RD383 du périphérique Laurent Bonnevay vers l'A7 (direction Marseille), elle sera coupée à hauteur de Saint-Fons. Bison Futé invite les automobilistes à adapter leurs trajets ou horaires de départ.

