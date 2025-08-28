Municipales 2026 : convoité par Aulas et ses soutiens, le micro-parti de Collomb bientôt privé d'agrément ?

Caroline Collomb a demandé le retrait de l'agrément de l'association de financement du micro-parti de Gérard Collomb. Ce dernier, censé servir de support pour la campagne de Jean-Michel Aulas, est officiellement toujours présidé par l'ancien maire de Lyon disparu en 2023.

Ce pourrait être une petite épine dans le pied de la campagne de Jean-Michel Aulas pour les élections municipales de 2026. Dans un communiqué transmis ce jeudi à notre rédaction, Maître Chavent-Leclère, avocate de Caroline Collomb, annonce que cette dernière a "saisi la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en vue de demander le retrait de l'agrément obtenu en 2018 par Gérard Collomb pour l'association de financement du parti "Prendre un temps d'avance"".

"Il n'y a aucune volonté de nuire"

Pour rappel, le 3 juillet dernier, dans une mise en scène orchestrée par les équipes de Jean-Michel Aulas, Yann Cucherat, qui recevait alors les insignes de chevalier de la Légion d'honneur des mains de l'ex-président de l'Olympique lyonnais, a évoqué le prétendu "lien secret" qui unirait le maire le plus emblématique de Lyon décédé en novembre 2023 et le candidat putatif aux élections municipales de 2026. Par la même occasion, l'ex-gymnaste et Charles-Franck Lévy, trésorier du micro-parti, transmettaient cet héritage à Jean-Michel Aulas.

Mais à quelques jours du début officiel de la campagne, les statuts de l'association de financement du micro-parti n'ont vraisemblablement toujours pas été modifiés. Il reste ainsi présidé et domicilié chez Gérard Collomb, ce que déplore sa veuve. "Madame Caroline Collomb précise ne jamais avoir été membre de ce parti politique et ne pas en être la légataire universelle", précise ainsi son avocate. Contactée, la conseil explique que cette demande relève avant tout d'une question de neutralité concernant la vie professionnelle de Caroline Collomb, cette dernière étant juge administrative.

"Il n'y a aucune volonté de nuire", indique auprès de Lyon Capitale Me Chavent-Leclère qui note néanmoins le "manque de délicatesse" des membres du micro-parti qui ont décidé, sans la consulter, que "Prendre un temps d'avance" servirait de support pour la campagne de Jean-Michel Aulas. "C'est une démarche effectuée dans un souci de transparence, et pour qu'on ne lui reproche pas d'utiliser cette manoeuvre plus tard pour faire capoter la campagne d'un candidat", ajoute la conseil.

Reste que près de 65 000 € sont toujours détenus par le micro-parti, lesquels sont supposés alimenter la Fondation des Hospices civils de Lyon. "Caroline Collomb souhaite que les fonds soient remis à la fondation", précise son avocate. Auprès de nos confrères de Tribune de Lyon, Charles-Franck Lévy assurait que "pas un euro de l’argent de Prendre un temps d’avance n’ira dans une campagne électorale, et faire croire l’inverse relève de la petite politique".