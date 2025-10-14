Villeurbanne : un sexagénaire agressé sexuellement et volé dans un parc

Un homme de 23 ans a été interpellé samedi à son domicile après avoir agressé sexuellement un sexagénaire handicapé dans un parc de la rue Pierre-Baratin, avant de lui dérober sa carte bancaire.

Les faits se sont déroulés tôt samedi 11 octobre, vers 6 h 30, dans un parc de la rue Pierre-Baratin à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, un jeune homme aurait abordé un sexagénaire de 61 ans, bénéficiaire d’une mesure de protection, avant de le conduire à l’écart. Profitant de la vulnérabilité de sa victime, il lui aurait imposé des relations sexuelles, puis lui aurait volé sa carte bancaire et extorqué son code confidentiel.

Le duo s’est ensuite rendu dans un bar-tabac voisin pour tenter un achat. Le commerçant, reconnaissant le sexagénaire et remarquant son comportement inhabituel, a compris que la situation n’était pas normale. Il a tenté d’intervenir, mais l’agresseur a pris la fuite.

Grâce à la plainte de la victime et aux images de vidéosurveillance, la police a pu identifier rapidement le suspect. Âgé de 23 ans et déjà bien connu des services, il a été interpellé dans l’après-midi à son domicile. Présenté ce lundi au parquet, il fait l’objet d’une information judiciaire ouverte pour viol.