Actualité
voiture police faits-divers
Image d’illustration. Crédit : WilliamPham

Villeurbanne : un sexagénaire agressé sexuellement et volé dans un parc

  • par La Rédaction

    • Un homme de 23 ans a été interpellé samedi à son domicile après avoir agressé sexuellement un sexagénaire handicapé dans un parc de la rue Pierre-Baratin, avant de lui dérober sa carte bancaire.

    Les faits se sont déroulés tôt samedi 11 octobre, vers 6 h 30, dans un parc de la rue Pierre-Baratin à Villeurbanne. Selon nos confrères du Progrès, un jeune homme aurait abordé un sexagénaire de 61 ans, bénéficiaire d’une mesure de protection, avant de le conduire à l’écart. Profitant de la vulnérabilité de sa victime, il lui aurait imposé des relations sexuelles, puis lui aurait volé sa carte bancaire et extorqué son code confidentiel.

    Le duo s’est ensuite rendu dans un bar-tabac voisin pour tenter un achat. Le commerçant, reconnaissant le sexagénaire et remarquant son comportement inhabituel, a compris que la situation n’était pas normale. Il a tenté d’intervenir, mais l’agresseur a pris la fuite.

    Grâce à la plainte de la victime et aux images de vidéosurveillance, la police a pu identifier rapidement le suspect. Âgé de 23 ans et déjà bien connu des services, il a été interpellé dans l’après-midi à son domicile. Présenté ce lundi au parquet, il fait l’objet d’une information judiciaire ouverte pour viol.

    à lire également
    bruno bernard
    Élections métropolitaines : Bernard et Sarselli au coude-à-coude pour 2026 selon un sondage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    bruno bernard
    Élections métropolitaines : Bernard et Sarselli au coude-à-coude pour 2026 selon un sondage 13:00
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un sexagénaire agressé sexuellement et volé dans un parc 12:35
    Villefranche-sur-Saône : un important feu en cours, 87 pompiers mobilisés 12:04
    Piano à Lyon : David Fray, sur les traces de Glenn Gould ? 11:22
    Collecte gratuite des encombrants à Lyon : déjà 2 000 rendez-vous en 14 jours 10:40
    d'heure en heure
    Isère : Lynred investit 100 millions sur son site 10:30
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales 2026 à Lyon : avec 61 % d'intentions de vote, Aulas largement en tête devant Doucet selon un sondage 10:07
    Digoin fleurs
    Six communes labellisées "villes et villages fleuris" en Saône-et-Loire 09:36
    Fondue festival gastronomie
    Haute-Savoie : le festival de la cuisine de montagne "Toquicimes" revient pour une 8e édition 09:00
    Hotel de la Métropole
    La Métropole de Lyon engage un vaste plan de réhabilitation aux Plantées à Meyzieu 08:22
    PAF Police aux frontières
    Meurtre d'un chrétien irakien à Lyon : l'affaire confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris 07:52
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce mardi 07:38
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Une nouvelle journée entre grisaille et éclaircies à Lyon, jusqu'à 16 degrés attendus 07:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut