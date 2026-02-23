La tête de liste d'"Avançons Ensemble", a réaffirmé son soutien à l'Institut éco-citoyen créé en octobre. Il dévoile également plusieurs mesures en matière de santé environnementale.

"Mieux connaitre, c'est mieux protéger". C'est ainsi que le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, candidat à sa propre succession justifie la naissance de l'Institut éco-citoyen datant d'octobre dernier. En effet, de nombreuses critiques avaient émergé la semaine dernière de la part du groupe d'opposition Grand Coeur lyonnais suite à la subvention métropolitaine de 150.000 euros accordée à l'Institut. Dans un communiqué de la liste "Avançons Ensemble", Bruno Bernard a donc réaffirmé son soutien à l'organisme, et souhaite renforcer son action dans le domaine en cas de second mandat. "Aujourd’hui, avec l’union de la gauche et des écologistes nous nous engageons à poursuivre ce soutien à cette structure indépendante. Parce que la santé publique n’est pas une variable d’ajustement budgétaire", lance l'élu.



Une stratégie plus globale de santé environnementale

Prévention, science, et implication des habitants. Tels sont les trois fondements de la stratégie que Bruno Bernard souhaite mettre en place en cas de réélection le 22 mars prochain. Il rappelle d'abord son bilan depuis qu'il est à la tête de la collectivité. Le retour en régie publique de l'eau, ainsi que le renforcement du droit à l’eau et une protection accrue de la ressource ont entre autres été évoqués. L'élu met aussi l'accent sur le plan micropolluants renforcé destiné à "faire appliquer le principe pollueur-payeur", ainsi que "la stratégie

spécifique face aux PFAS appuyée sur des études scientifiques indépendantes."

Une action que "BB" souhaite amplifier. A cet effet, il propose notamment de moderniser l’usine de la Pape et de diversifier des ressources en eau, un objectif zéro pesticides à l’échelle métropolitaine ou encore le "renforcement de l’Assemblée des usagers de l’eau pour associer directement les citoyens aux choix structurants du service public."

Lutter contre le changement climatique

Pour lutter contre les vagues de chaleur et les crises climatiques, la liste "Avançons Ensemble" prône un plan fraîcheur métropolitain qui comprend une végétalisation massive, la création d'un climatiseur naturel à l'Est Lyonnais, ou encore la "mise en place d’une Réserve citoyenne solidaire pour protéger les personnes les plus vulnérables lors des épisodes extrêmes." De quoi laisser entrevoir un cap clair, "protéger la santé en agissant à la source des pollutions, anticiper les crises climatiques et énergétiques, et construire des décisions publiques éclairées par la science et co-construites avec les habitantes et les habitants", précise le communiqué.

Une stratégie qui justifie la candidature au sein de la liste Avançons Ensemble de Lyon-Sud-Est du Dr Marie Castets qui "incarne le lien essentiel entre science, prévention et décision publique."

"La prévention des risques environnementaux est un enjeu majeur de santé

publique. Le dialogue entre citoyens, scientifiques et décideurs, dès les premières étapes d'élaboration des politiques de prévention, est indispensable pour instaurer un socle de confiance et répondre aux attentes de chacun", explique Marie Castets.

Les mesures d'"Avançons Ensemble" en matière de santé environnementale :

- la modernisation de l’usine de la Pape et la diversification des

ressources en eau pour sécuriser durablement l’alimentation en eau

potable

- le renforcement de l’Assemblée des usagers de l’eau pour associer

directement les citoyens aux choix structurants du service public.

- un objectif zéro pesticides à l’échelle métropolitaine, en lien avec le

développement de l’agriculture biologique

- l’organisation d’une Convention métropolitaine de la qualité de l’air,

composée d’habitants tirés au sort et appuyée par des experts

indépendants, afin d’éclairer les décisions du mandat, notamment sur

la ZFE

