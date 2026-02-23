Actualité
Bruno Bernard
Bruno Bernard

Santé environnementale : face aux critiques de la droite, Bruno Bernard veut "amplifier son action"

  • par Romain Balme

    • La tête de liste d'"Avançons Ensemble", a réaffirmé son soutien à l'Institut éco-citoyen créé en octobre. Il dévoile également plusieurs mesures en matière de santé environnementale.

    "Mieux connaitre, c'est mieux protéger". C'est ainsi que le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, candidat à sa propre succession justifie la naissance de l'Institut éco-citoyen datant d'octobre dernier. En effet, de nombreuses critiques avaient émergé la semaine dernière de la part du groupe d'opposition Grand Coeur lyonnais suite à la subvention métropolitaine de 150.000 euros accordée à l'Institut. Dans un communiqué de la liste "Avançons Ensemble", Bruno Bernard a donc réaffirmé son soutien à l'organisme, et souhaite renforcer son action dans le domaine en cas de second mandat. "Aujourd’hui, avec l’union de la gauche et des écologistes nous nous engageons à poursuivre ce soutien à cette structure indépendante. Parce que la santé publique n’est pas une variable d’ajustement budgétaire", lance l'élu.


    Une stratégie plus globale de santé environnementale

    Prévention, science, et implication des habitants. Tels sont les trois fondements de la stratégie que Bruno Bernard souhaite mettre en place en cas de réélection le 22 mars prochain. Il rappelle d'abord son bilan depuis qu'il est à la tête de la collectivité. Le retour en régie publique de l'eau, ainsi que le renforcement du droit à l’eau et une protection accrue de la ressource ont entre autres été évoqués. L'élu met aussi l'accent sur le plan micropolluants renforcé destiné à "faire appliquer le principe pollueur-payeur", ainsi que "la stratégie
    spécifique face aux PFAS appuyée sur des études scientifiques indépendantes."

    Une action que "BB" souhaite amplifier. A cet effet, il propose notamment de moderniser l’usine de la Pape et de diversifier des ressources en eau, un objectif zéro pesticides à l’échelle métropolitaine ou encore le "renforcement de l’Assemblée des usagers de l’eau pour associer directement les citoyens aux choix structurants du service public."

    Lutter contre le changement climatique

    Pour lutter contre les vagues de chaleur et les crises climatiques, la liste "Avançons Ensemble" prône un plan fraîcheur métropolitain qui comprend une végétalisation massive, la création d'un climatiseur naturel à l'Est Lyonnais, ou encore la "mise en place d’une Réserve citoyenne solidaire pour protéger les personnes les plus vulnérables lors des épisodes extrêmes." De quoi laisser entrevoir un cap clair, "protéger la santé en agissant à la source des pollutions, anticiper les crises climatiques et énergétiques, et construire des décisions publiques éclairées par la science et co-construites avec les habitantes et les habitants", précise le communiqué.

    Lire aussi : Métropolitaines 2026 : la gauche dévoile ses mesures pour lutter contre les inondations

    Une stratégie qui justifie la candidature au sein de la liste Avançons Ensemble de Lyon-Sud-Est du Dr Marie Castets qui "incarne le lien essentiel entre science, prévention et décision publique."

    "La prévention des risques environnementaux est un enjeu majeur de santé
    publique. Le dialogue entre citoyens, scientifiques et décideurs, dès les premières étapes d'élaboration des politiques de prévention, est indispensable pour instaurer un socle de confiance et répondre aux attentes de chacun    ", explique Marie Castets.

    Les mesures d'"Avançons Ensemble" en matière de santé environnementale :
    - la modernisation de l’usine de la Pape et la diversification des
    ressources en eau pour sécuriser durablement l’alimentation en eau
    potable
    - le renforcement de l’Assemblée des usagers de l’eau pour associer
    directement les citoyens aux choix structurants du service public.
    - un objectif zéro pesticides à l’échelle métropolitaine, en lien avec le
    développement de l’agriculture biologique
    - l’organisation d’une Convention métropolitaine de la qualité de l’air,
    composée d’habitants tirés au sort et appuyée par des experts
    indépendants, afin d’éclairer les décisions du mandat, notamment sur
    la ZFE

    à lire également
    Préfecture du Rhône
    La préfecture du Rhône obtient un label pour la qualité de son accompagnement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Bruno Bernard
    Santé environnementale : face aux critiques de la droite, Bruno Bernard veut "amplifier son action" 14:07
    Préfecture du Rhône
    La préfecture du Rhône obtient un label pour la qualité de son accompagnement 13:33
    Des restaurants lyonnais proposés à moitié prix pour le festival TheFork 12:51
    Vins et spiritueux : 25 établissements d'Auvergne Rhône-Alpes se placent dans le Top 100 de ce classement 12:10
    Don Juan dansé et revisité à l’espace Albert-Camus 11:38
    d'heure en heure
    Humour : La réincarnation d’Elvis au Briscope 10:59
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : déjà 28 morts par avalanches depuis le début de la saison 10:24
    Rhône : un agriculteur interpellé pour avoir attaqué un radar avec du fumier 09:33
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : Doucet confirme sa belle remontée face à Aulas toujours en tête, selon un nouveau sondage 08:55
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : Paris convoque l'ambassadeur américain 08:26
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi 07:56
    Crues et avalanches : sept départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:39
    Défait à Strasbourg, l'OL stoppé dans sa folle série 07:17
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut