Villeurbanne : deux prostituées victimes d'une extorsion à main armée

  • par Loane Carpano

    • Dimanche 22 février, trois hommes armés ont dérobé de l'argent en liquide et un téléphone portable dans un Airbnb de Villeurbanne où travaillaient deux prostituées.

    Dimanche 22 février en soirée, deux prostituées de dix-neuf ans ont été la cible d'un vol avec arme et d'une extorsion à Villeurbanne. Selon les informations du Progrès, les trois malfrats se seraient présentés munis d'une arme de poing, à la porte du Airbnb où les deux jeunes femmes faisaient des passes.

    Les trois hommes seraient alors entrés dans le logement situé au nord du quartier Ferrandière-Maisons-Neuves, à la recherche d'argent en liquide. En plus de la somme volée, un téléphone portable a été emporté.

    Les deux jeunes femmes ont porté plainte. Une enquête de police a été ouverte.

