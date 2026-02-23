Municipales à Lyon : la proposition de Nathalie Perrin-Gilbert pour "agir contre les extrémismes"

La candidate de la liste Lyon avec vous aux élections municipales veut créer un observatoire pour suivre les violences des groupuscules extrémistes.

Deux jours après la manifestation organisée par l'ultra-droite en hommage à Quentin Deranque, la candidate aux élections municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert veut "agir contre les extrémismes". Déplorant une "banalisation de l'extrême droite" lors de cette marche autorisée par les services de l'État au sein de laquelle se trouvaient des militants néofascistes, des militantes anti-IVG, l'ex-adjointe de Grégory Doucet indique que la présence "de symboles nazis" et de "propos racistes et homophobes" ne peut être ignorée.

"Je veillerai à ce que Lyon affirme ses principes républicains pour rassembler, protéger et agir face à la banalisation de la haine"

"A ce jour, Lyon ne dispose pas d’un observatoire municipal public et structuré

permettant de centraliser les signalements et plaintes, d’analyser les phénomènes de violences et de haine dans l’espace public et d’assurer un suivi transparent des actions engagées", indique la candidate de la liste Lyon avec vous. Nathalie Perrin-Gilbert propose ainsi la création d'un "observatoire lyonnais de veille démocratique et de tranquilité publique associant services municipaux, État, Barreau de Lyon, chercheurs et associations".

Cette institution doit permettre de suivre l'activité des groupuscules extrémistes, de prévenir les violences et les radicalisations, et "d'organiser le dépistage et la lutte contre toutes les discriminations". Cet observatoire publiera par ailleurs un rapport d'activité présenté chaque année en conseil municipal. "A la tête de la Ville, je veillerai à ce que Lyon affirme ses principes républicains pour rassembler, protéger et agir face à la banalisation de la haine", conclu Nathalie Perrin-Gilbert.