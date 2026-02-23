Actualité
Nathalie Perrin-Gilbert
Nathalie Perrin-Gilbert

Municipales à Lyon : la proposition de Nathalie Perrin-Gilbert pour "agir contre les extrémismes"

  • par La rédaction

    • La candidate de la liste Lyon avec vous aux élections municipales veut créer un observatoire pour suivre les violences des groupuscules extrémistes.

    Deux jours après la manifestation organisée par l'ultra-droite en hommage à Quentin Deranque, la candidate aux élections municipales à Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert veut "agir contre les extrémismes". Déplorant une "banalisation de l'extrême droite" lors de cette marche autorisée par les services de l'État au sein de laquelle se trouvaient des militants néofascistes, des militantes anti-IVG, l'ex-adjointe de Grégory Doucet indique que la présence "de symboles nazis" et de "propos racistes et homophobes" ne peut être ignorée.

    "Je veillerai à ce que Lyon affirme ses principes républicains pour rassembler, protéger et agir face à la banalisation de la haine"

    "A ce jour, Lyon ne dispose pas d’un observatoire municipal public et structuré
    permettant de centraliser les signalements et plaintes, d’analyser les phénomènes de violences et de haine dans l’espace public et d’assurer un suivi transparent des actions engagées    ", indique la candidate de la liste Lyon avec vous. Nathalie Perrin-Gilbert propose ainsi la création d'un "observatoire lyonnais de veille démocratique et de tranquilité publique associant services municipaux, État, Barreau de Lyon, chercheurs et associations".

    Cette institution doit permettre de suivre l'activité des groupuscules extrémistes, de prévenir les violences et les radicalisations, et "d'organiser le dépistage et la lutte contre toutes les discriminations". Cet observatoire publiera par ailleurs un rapport d'activité présenté chaque année en conseil municipal. "A la tête de la Ville, je veillerai à ce que Lyon affirme ses principes républicains pour rassembler, protéger et agir face à la banalisation de la haine", conclu Nathalie Perrin-Gilbert.

    à lire également
    bruno bernard
    Métropolitaines 2026 : le créateur de "Sim TCL" rejoint la liste de Bruno Bernard

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales à Lyon : la proposition de Nathalie Perrin-Gilbert pour "agir contre les extrémismes" 15:20
    bruno bernard
    Métropolitaines 2026 : le créateur de "Sim TCL" rejoint la liste de Bruno Bernard 14:41
    Bruno Bernard
    Santé environnementale : face aux critiques de la droite, Bruno Bernard veut "amplifier son action" 14:07
    Préfecture du Rhône
    La préfecture du Rhône obtient un label pour la qualité de son accompagnement 13:33
    Des restaurants lyonnais proposés à moitié prix pour le festival TheFork 12:51
    d'heure en heure
    Vins et spiritueux : 25 établissements d'Auvergne Rhône-Alpes se placent dans le Top 100 de ce classement 12:10
    Don Juan dansé et revisité à l’espace Albert-Camus 11:38
    Humour : La réincarnation d’Elvis au Briscope 10:59
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Auvergne-Rhône-Alpes : déjà 28 morts par avalanches depuis le début de la saison 10:24
    Rhône : un agriculteur interpellé pour avoir attaqué un radar avec du fumier 09:33
    Jean-Michel Aulas et Grégory Doucet
    Municipales à Lyon : Doucet confirme sa belle remontée face à Aulas toujours en tête, selon un nouveau sondage 08:55
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : Paris convoque l'ambassadeur américain 08:26
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à dégradée ce lundi 07:56
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut