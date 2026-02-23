Saluts nazis et insultes racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : des enquêtes ouvertes

La justice a ouvert des enquêtes après que des saluts nazis ont été effectués et des insultes racistes prononcées lors de la marche organisée par l'ultra-droite à Lyon en hommage à Quentin Deranque.

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lyon lundi 23 février après la marche d'hommage à Quentin Deranque, organisée par l'ultra-droite samedi 21 février. Selon BFM, une première enquête a été ouverte pour apologie de crime contre l'humanité après que des saluts nazis ont été effectués par des participants. Une seconde enquête a été ouverte pour injures racistes et homophobes.

Selon BFM, des propos tels que "à bas les bougnoules", "sale race" ont été tenus. La préfète du Rhône, Fabienne Buccio avait immédiatement signalé ces faits, tout comme "au moins" deux saluts nazis selon nos confrères. Pour rappel, de nombreux militants d'ultra-droite menaient la marche d'hommage au militant nationaliste battu à mort à Lyon. Selon plusieurs médias, l'ex-leader du groupuscule d'ultra-droite Lyon Populaire, Eliot Bertin était présent malgré une interdiction de paraître à Lyon. Il est marié à l'organisatrice de la marche, une militante anti-IVG.