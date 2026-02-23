Grâce à de nouveaux aménagements, les usagers de la ligne 14, devraient gagner quatre minutes lors de leurs trajets Gorge de Loup / gare d'Oullins.

Après la ligne 17, c’est au tour de la ligne de bus 14, reliant Gorge de Loup à la Gare d’Oullins, de bénéficier d’aménagements dédiés sur son parcours. Afin de permettre aux 6 500 voyageurs quotidiens de se rendre plus facilement aux stations de métro D (Gorge de Loup) et B (Gare d'Oullins), l'amplitude horaire de la ligne avait été étendue de 5 h à 23 h 35 en septembre dernier.

Dans la continuité de cette action, des nouveaux renforts ont été mis en place pour garantir un itinéraire plus rapide et plus fiable aux usagers. Ainsi, la priorité aux feux est désormais accordée aux bus sur l'ensemble de son parcours : "Ces aménagements permettent d’augmenter la vitesse commerciale jusqu’à 15 % et de gagner 25 % en régularité", indique le Sytral. En parallèle, 850 m de couloirs partagés entre bus et vélos ont été créés entre le carrefour d’Alaï et Francheville via l’avenue du Chater et l’avenue du Taffignon.

Un gain de quatre minutes en heure de pointe

Pour optimiser le parcours de la ligne 14, l'itinéraire a été modifié à Francheville. Les arrêts de l'avenue Taffignon ont ainsi été déplacés. Quatre arrêts ont quant à eux été réaménagés pour simplifier le trajet du bus du côté de l'avenue Chater.

Selon Sytral Mobilités, ces nouveaux aménagements devraient permettre d'optimiser le temps de parcours de la ligne avec un gain de temps estimé à quatre minutes en heure de pointe et une augmentation de 25% de la régularité du bus.

