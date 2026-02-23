Actualité
Jean-Michel Aulas
Interview Jean-Michel Aulas @Kovarick

Municipales à Lyon : Aulas toujours large vainqueur face à Doucet selon ce nouveau sondage

  • par Vincent Guiraud

    • Selon un sondage publié par nos confrères de BFM Lyon et du Figaro, Jean-Michel Aulas est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour des municipales à Lyon. L'ancien patron de l'OL est également donné favori dans n'importe quel cas de figure au second tour.

    À quelques semaines seulement du premier tour des municipales 2026, les sondages poussent comme des champignons à Lyon. Quelques heures après la publication du sondage de nos confrères de Lyon Mag, qui donnait Jean-Michel Aulas largement en tête au premier tour avec 47% des votes, BFM Lyon et Le Figaro publient également leur enquête d'opinion.

    Lire aussi : Municipales 2026 : la déferlante Aulas s’abat sur Doucet et les écologistes à Lyon selon le nouveau sondage de Lyon Capitale

    Dans ce nouveau sondage, si l'ancien patron de l'OL est toujours en tête, il est crédité de 43% des intentions de vote au premier tour. Grégory Doucet qui avait vu son score augmenter ces dernières semaines jusqu'à 32%, stagne lui à 29%. Suivent Anaïs Belouassa-Cherifi avec 10% des intentions de vote et Georges Képénékian avec 7%. L'Insoumise serait ainsi en capacité de se qualifier pour le second tour, au contraire de l'ancien maire de Lyon, à l'instar du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, crédité de 6%, ou encore de Nathalie Perrin-Gilbert, qui s'effondre à 3%.

    Aulas vainqueur d'un duel ou d'une triangulaire

    Selon ce sondage réalisé par téléphone auprès de 1068 personnes représentatives de la population résidente de Lyon âgée de 18 ans et plus, dont 800 inscrits sur les listes électorales, entre le 11 et le 19 février, soit possiblement après la mort de Quentin Deranque à Lyon, dans n'importe quel cas de figure, Jean-Michel Aulas serait élu assez tranquillement au second tour.

    En cas de triangulaire, l'ancien président de l'OL récolterait 55%, loin devant Grégory Doucet avec 34% et Anaïs Belouassa-Cherifi avec 11%. Si l'Insoumise n'est pas en mesure de se qualifier pour le second tour, ou si un accord est conclu avec le maire sortant, Jean-Michel Aulas posséderait tout de même une marge confortable, récoltant 57% des votes, contre 43% pour l'écologiste.

    À noter que dans le cas d'un duel entre le favori des sondages et l'édile de Lyon, JMA récupérerait 70% des voix du candidat UDR-RN au second tour. Doucet pourrait lui compter sur 69% des voix de la candidate insoumise. Plus surprenant, 16% des personnes annonçant vouloir voter pour Anaïs Belouassa-Cherifi au premier tour se disent prêts à voter pour Aulas une semaine plus tard face à Grégory Doucet.

    Une nouvelle photographie de l'opinion à l'instant T et une énième confirmation que malgré une dynamique de campagne en sa faveur, la mission de Grégory Doucet pour conserver son siège à l'Hôtel de Ville de Lyon s'annonce de plus en plus difficile.

    à lire également
    Métropole de Lyon : un jeune de 15 ans poignardé près d'un lycée de Bron

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropole de Lyon : un jeune de 15 ans poignardé près d'un lycée de Bron 18:24
    Jean-Michel Aulas
    Municipales à Lyon : Aulas toujours large vainqueur face à Doucet selon ce nouveau sondage 18:18
    JO Cortina Milano
    JO de Milan-Cortina : les athlètes rhônalpins remportent 18 des 23 médailles françaises 17:57
    police lyon faits divers
    Lyon : la façade d'une école recouverte de tags néonazis 17:32
    Le portrait de Quentin Deranque affiché sur l'Hôtel de Région (@Clémence Margall)
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : la gauche demande à la Région de retirer son portrait 16:59
    d'heure en heure
    Saluts nazis et insultes racistes lors de la marche pour Quentin à Lyon : des enquêtes ouvertes 16:49
    Municipales 2026 : toutes les propositions de campagne des candidats à Lyon 16:31
    Métropole de Lyon : la ligne 14 renforcée pour garantir un itinéraire plus rapide aux usagers 15:56
    Nathalie Perrin-Gilbert
    Municipales à Lyon : la proposition de Nathalie Perrin-Gilbert pour "agir contre les extrémismes" 15:20
    bruno bernard
    Métropolitaines 2026 : le créateur de "Sim TCL" rejoint la liste de Bruno Bernard 14:41
    Bruno Bernard
    Santé environnementale : face aux critiques de la droite, Bruno Bernard veut "amplifier son action" 14:07
    Préfecture du Rhône
    La préfecture du Rhône obtient un label pour la qualité de son accompagnement 13:33
    Des restaurants lyonnais proposés à moitié prix pour le festival TheFork 12:51
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut