Municipales à Lyon : Aulas toujours large vainqueur face à Doucet selon ce nouveau sondage

Selon un sondage publié par nos confrères de BFM Lyon et du Figaro, Jean-Michel Aulas est toujours largement en tête des intentions de vote au premier tour des municipales à Lyon. L'ancien patron de l'OL est également donné favori dans n'importe quel cas de figure au second tour.

À quelques semaines seulement du premier tour des municipales 2026, les sondages poussent comme des champignons à Lyon. Quelques heures après la publication du sondage de nos confrères de Lyon Mag, qui donnait Jean-Michel Aulas largement en tête au premier tour avec 47% des votes, BFM Lyon et Le Figaro publient également leur enquête d'opinion.

Dans ce nouveau sondage, si l'ancien patron de l'OL est toujours en tête, il est crédité de 43% des intentions de vote au premier tour. Grégory Doucet qui avait vu son score augmenter ces dernières semaines jusqu'à 32%, stagne lui à 29%. Suivent Anaïs Belouassa-Cherifi avec 10% des intentions de vote et Georges Képénékian avec 7%. L'Insoumise serait ainsi en capacité de se qualifier pour le second tour, au contraire de l'ancien maire de Lyon, à l'instar du candidat UDR-RN Alexandre Dupalais, crédité de 6%, ou encore de Nathalie Perrin-Gilbert, qui s'effondre à 3%.

Aulas vainqueur d'un duel ou d'une triangulaire

Selon ce sondage réalisé par téléphone auprès de 1068 personnes représentatives de la population résidente de Lyon âgée de 18 ans et plus, dont 800 inscrits sur les listes électorales, entre le 11 et le 19 février, soit possiblement après la mort de Quentin Deranque à Lyon, dans n'importe quel cas de figure, Jean-Michel Aulas serait élu assez tranquillement au second tour.

En cas de triangulaire, l'ancien président de l'OL récolterait 55%, loin devant Grégory Doucet avec 34% et Anaïs Belouassa-Cherifi avec 11%. Si l'Insoumise n'est pas en mesure de se qualifier pour le second tour, ou si un accord est conclu avec le maire sortant, Jean-Michel Aulas posséderait tout de même une marge confortable, récoltant 57% des votes, contre 43% pour l'écologiste.

À noter que dans le cas d'un duel entre le favori des sondages et l'édile de Lyon, JMA récupérerait 70% des voix du candidat UDR-RN au second tour. Doucet pourrait lui compter sur 69% des voix de la candidate insoumise. Plus surprenant, 16% des personnes annonçant vouloir voter pour Anaïs Belouassa-Cherifi au premier tour se disent prêts à voter pour Aulas une semaine plus tard face à Grégory Doucet.

Une nouvelle photographie de l'opinion à l'instant T et une énième confirmation que malgré une dynamique de campagne en sa faveur, la mission de Grégory Doucet pour conserver son siège à l'Hôtel de Ville de Lyon s'annonce de plus en plus difficile.