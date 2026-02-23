Solal Gendrin, créateur du site TCL 2040, permettant d'estimer les coûts de chaque projet en lien avec le réseau de transport en commun lyonnais, rejoint la liste de Bruno Bernard aux métropolitaines.

Le travail de Solal Gendrin, salarié d’une entreprise d’informatique lyonnaise, aura payé. Après avoir créé le site TCL20240.com, permettant de se prendre pour le président du Sytral en créant son propre réseau TCL chiffré, le jeune salarié a été choisi pour rejoindre la liste du président de la Métropole sortant, Bruno Bernard.

Son projet ? Simuler la création d'un réseau TCL, avec des dépenses estimées à coûts réels. Le simulateur est notamment utilisé pour estimer les projets et les budgets des candidats aux métropolitaines, concernant le réseau de transport en commun. Selon ce dernier, l'excédent budgétaire du groupe "Avançons Ensemble", de Bruno Bernard serait estimé à +43 millions, tandis que celui du groupe "Grand Coeur Lyonnais" de Véronique Sarselli serait endetté de 3768 millions d'euros.

Un résultat qui semble avoir emballé le président écologiste de la Métropole, qui l'aurait contacté après son projet. Selon Tribune de Lyon, Solal Gendrin aurait ainsi intégré sa liste sur la circonscription de Villeurbanne en 9e position.