Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Métropole de Lyon : un jeune de 15 ans poignardé près d'un lycée de Bron

  • par La rédaction
  • 1 Commentaire

    • Un jeune de 15 ans a été poignardé ce lundi près d'un lycée de Bron dans la métropole de Lyon.

    Un lycéen de 15 ans a été grièvement blessé à l'arme blanche lundi après-midi à Bron, dans la métropole de Lyon, a appris l'AFP de sources concordantes.

    "Un élève a été poignardé à proximité du lycée Emile Béjuit de Bron" a indiqué à l'AFP la préfecture du Rhône, précisant que la blessure se situait au niveau de l'aisselle.

    La victime, âgée de 15 ans, a été transportée à l'hôpital en urgence absolue, vers 15 h 30, ont précisé les secours du Rhône. L'agresseur a pris la fuite, a indiqué la préfecture. Une enquête a été ouverte.

