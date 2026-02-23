Lyon : la façade d'une école recouverte de tags néonazis

Des tags néonazis ont été découverts sur la façade d'une école du 5e arrondissement de Lyon.

La façade arrière de l'école Albert-Camus située montée du Télégraphe dans le 5e arrondissement de Lyon a été taguée ont découvert des habitants dimanche 23 février.

Selon Le Progrès, des croix celtiques écourtées, des symboles suprémacistes et néonazis et l'inscription "Lyon nationaliste !" ont été inscrits sur les murs de l'établissement scolaire.

Pour l'heure aucun lien n'a été établi avec la manifestation hommage à Quentin Deranque, organisée samedi par l'ultra-droite dans le 7e arrondissement.