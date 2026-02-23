La préfecture du Rhône obtient un label pour la qualité de son accompagnement

En décembre, la préfecture du Rhône a obtenu le label Quali-ATE pour la qualité de son accompagnement auprès des usagers.

Le 19 décembre dernier, la préfecture du Rhône a obtenu la labellisation Quali-ATE, pour la qualité de son accompagnement des usagers. A travers ce label, les services de l'Etat s'engagent à poursuivre et à respecter plusieurs objectifs, permettant "une amélioration constante du service rendu à l'usager."

Le label permet notamment de garantir aux usagers, une amélioration des informations sur les sites internet, de meilleurs délais et qualité de réponses aux usagers par courriers et courriels, l’accompagnement des usagers en difficulté avec le numérique, ou encore, un accueil courtois et attentif.

"Les engagements à respecter comprennent également l’amélioration de la relation avec les collectivités territoriales et la garantie des libertés publiques, ainsi que la communication d’urgence en cas d’évènements majeurs", précise la préfecture du Rhône.

