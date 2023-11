Crise du logement dans la Métropole de Lyon : la Fédération du BTP tire la sonnette d’alarme

La Fédération du BTP dans le Rhône alerte sur le manque de logement dans la Métropole de Lyon et appelle à des mesures concrètes pour palier cette crise.

« Depuis cinq ans, on ne construit plus assez de logements dans la Métropole de Lyon », selon un constat de la Fédération BTP Rhône. Les raisons seraient multiples ; prêt refusé, augmentation du prix du logement ou encore logement social en panne. " La crise du logement met en péril notre économie, notre société et notre emploi. Il est urgent que des mesures concrètes soient prises pour réguler la situation et donner à notre secteur les bases solides dont il a besoin pour construire son avenir.", alerte dans un communiqué de presse Norbert Fontanel, le Président de la Fédération.

A lire aussi : Mal-logement des jeunes à Lyon : "nous allons étendre le permis de louer dans la Métropole"



Des solutions à l’échelle locale

Selon une étude réalisée par le CERC ( baromètre présentant le rôle des infrastructures dans le déploiement de la transition écologique en Auvergne-Rhône-Alpes), il manquerait dans la région 79 500 logements. A cela s'ajoute la crise dans le BTP, de nombreuses entreprises sont en difficulté et l'emploi de 5 000 salariés est menacé.

Pour lutter contre la crise du logement, la Fédération du BTP préconise notamment de créer de l’étalement urbain, en construisant plus en hauteur dans les centres car “les densités ne sont pas incompatibles avec la qualité architecturale”.

A lire aussi : Immobilier à Lyon : "Le mal logement c'est aussi avoir un logement mal isolé" (vidéo)