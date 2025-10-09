Aulas "est le candidat de Wauquiez", estime le maire écologiste de Lyon

Le maire de Lyon renvoie Jean-Michel Aulas à son alliance avec une droite qui se rapproche de l'extrême droite.

Candidat à sa réélection, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet a accordé un entretien à actuLyon dans lequel il s'en prend à son adversaire Jean-Michel Aulas. Interrogé par le site d'information sur les déclarations de l'ex-président de l'OL qui considère que Lyon est dans un "état de délabrement" et dans une situation de "décadence absolue".

"Le bloc central et la droite de plus en plus extrême sont devenus des alliés"

Le maire de Lyon voit dans ces propos "une insulte" aux Lyonnais. "240 000 festivaliers pendant la biennale de la danse, 100 000 billets vendus pour le festival Lumière, des records de fréquentations dans nos musées cette année (...) Vous appelez ça de la décadence vous ?", rétorque-t-il à Jean-Michel Aulas.

Dans cet entretien, Grégory Doucet tente par ailleurs de renvoyer l'ex-président de l'OL à son alliance avec Laurent Wauquiez, figure de la droite locale, perdante lors de tous les derniers scrutins à Lyon, y compris en interne chez Les Républicains. "Jean-Michel Aulas est le candidat de Laurent Wauquiez. Les alliances disent quelques chose de ce que l'on porte. Ça a la vertu de la clarté", indique Grégory Doucet.

"Quand on est candidat à la Ville, c'est important de connaître les prérogatives d'une ville"

L'édile touche ici à un point qui pourrait s'avérer de plus en plus sensible pour Jean-Michel Aulas, alors que les Républicains se rapprochent chaque jour un peu plus du RN. Tout récemment, Bruno Retailleau a fait un pas de plus vers l'extrême droite en appelant à faire battre la candidate socialiste au second tour d'une législative partielle, alors même qu'elle est opposée à un candidat RN/UDR.

Un détail qui n'a pas échappé au maire de Lyon : "Si je jette un œil à ce qu'il se passe au niveau national, je vois que depuis des mois, des années, le bloc central et la droite de plus en plus extrême sont devenus des alliés", indique-t-il à nos confrères.

L'édile relève par ailleurs qu'une partie des premières propositions de Jean-Michel Aulas concerne des compétences métropolitaines. "Quand on est candidat à la Ville, c'est important de connaître les prérogatives d'une ville. S'il a des propositions à faire à la Métropole, qu'il les porte à la candidate de son camp : je n'ai pas entendu Véronique Sarselli sur les sujets sur lesquels monsieur Aulas s'est exprimé pour la Métropole", lance-t-il.

