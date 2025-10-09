Actualité
Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape, en 2019 ©PHOTOPQR/LE PROGRES/MaxPPP/Maxime JEGAT

Censure à Rillieux-la-Pape : la justice donne raison à l'opposition Ecologiste

  • par Loane Carpano

    • Selon le tribunal administratif, le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet n'aurait pas dû censurer le texte de son opposition Ecologiste dans un bulletin municipal de 2024.

    Peu de temps avant les élections européennes de mai 2024, le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, avait refusé de publier un mot d'expression de son opposition Ecologiste dans le bulletin municipal. Afin de justifier son acte, le maire Horizons avait avancé que celui-ci "ne respectait pas la réglementation en matière de communication pré-électorale", le mot censuré étant : "9 juin, un dimanche, un seul vote pour une Europe accueillante, entreprenante, sûre, avec des députés impliqués pour l'avenir de chacun et la biodiversité."

    Plus d'un an plus tard, l'affaire a été présentée au tribunal administratif le 30 septembre. Selon le jugement consulté par nos confrères de Tribune de Lyon, la justice administrative estime que le droit de l'opposition a été bafoué. En effet, la loi prévoit une limitation de droit à l'expression, uniquement, si le texte "présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux." De plus, la loi prévoit qu'un espace d'expression soit réservé à l'opposition dans le bulletin municipal de chaque commune.

    Le tribunal administratif a donc décidé d'annuler la décision du maire Alexandre Vincedet. Aucune mesure compensatoire n'a pour autant été prononcée.

    Lire aussi : Alexandre Vincendet : "aucun parti ne sera hégémonique"

    à lire également
    Aulas "est le candidat de Wauquiez", estime le maire écologiste de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aulas "est le candidat de Wauquiez", estime le maire écologiste de Lyon 11:11
    Censure à Rillieux-la-Pape : la justice donne raison à l'opposition Ecologiste 10:40
    avion easyjet lyon (@VG)
    Easy Jet va finalement ouvrir sa ligne Lyon-Reykjavik à partir de juin 2026 09:59
    cocktail
    Classement 2025 des meilleurs bars du monde : Lyon brille par son absence 09:26
    Ce village du Beaujolais lance un appel aux dons pour sauver son église 09:22
    d'heure en heure
    La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance une filière stratégique de recyclage des aimants et terres rares 08:59
    Atmo Auvergne-Rhône-Alpes lance “Vision’Air” pour aider les entreprises à agir sur la qualité de l’air 08:18
    L'Asvel condamnée à indemniser son ex-entraîneur, Mitrovic 07:48
    vue panorama lyon
    Pollution à Lyon : une qualité de l'air bonne à moyenne ce jeudi 07:27
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un jeudi sous la grisaille à Lyon, seulement 17 degrés attendus 07:14
    Guillaume Sabiron
    "On risque de passer à côté de hotspots très localisés de pollution" assure Guillaume Sabiron 07:00
    Cosplay, gastronomie et traditions : Japan Touch & Salon de l’Asie s’installent à Lyon 08/10/25
    punaise de lit
    Lyon déclare la guerre aux punaises de lit 08/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut