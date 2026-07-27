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Le projet de requalification de la rive droite du Rhône. @LC

"Un choix irresponsable" : Place publique attaque la Métropole de Lyon sur l'abandon du projet Rive Droite

  • par LR
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    • Le parti Place publique critique les récents revirements de la majorité métropolitaine sur la rive droite du Rhône et la ZTL de la Presqu'île de Lyon.

    Quelques jours après l'annonce de l'abandon du projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, révélée par Lyon Capitale, Place publique Rhône monte au créneau. Dans un communiqué diffusé ce lundi, le mouvement politique dénonce un "choix irresponsable" et un "projet exemplaire sacrifié" au profit d'une vision du "tout à la voiture".

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    Le parti rappelle que ce chantier, prêt à démarrer, devait transformer 2,5 kilomètres de quais avec la plantation de 1 200 arbres, la création de 30 000 m² d'espaces végétalisés et la désimperméabilisation d'une partie des berges afin de lutter contre les îlots de chaleur. "Abandonner ce projet, c'est choisir délibérément de laisser Lyon étouffer sous la chaleur et la pollution", estime Place publique, alors que la région lyonnaise s'apprête à vivre cette semaine une quatrième canicule depuis le début de l'été.

    "Cet abandon est un déni face aux connaissances scientifiques qui toutes pointent vers l’urgence d’adapter nos villes au changement climatique", estime Place Publique, avant de poursuivre : "Abandonner ce projet, c'est choisir délibérément de laisser Lyon étouffer sous la chaleur et la pollution".

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    Le mouvement pointe également un "gaspillage économique et humain", évoquant les investissements déjà engagés ainsi que cinq années de concertation désormais réduites à néant. Il réclame enfin "une transparence totale sur les conséquences financières et climatiques" de cette décision, estimant que les collectivités ont la responsabilité d'adapter le territoire aux effets du réchauffement climatique et alors que la Métropole de Lyon a payé des pénalités financières contractuelles, pour mettre fin à des travaux prévus de longues dates.

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