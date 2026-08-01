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Un samedi lourd et ensoleillé à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • C'est une journée lumineuse, mais étouffante, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce samedi 1er août 2026.

    Pour ce premier weekend du mois d’août, le temps s'annonce ensoleillé et chaud à Lyon. Le soleil brillera du matin au soir. Quelques nuages accompagneront celui-ci dans le ciel tout au long de la journée, sans conséquence. 

    Ce matin, il fait déjà 20 degrés entre Rhône et Saône. Le mercure grimpera jusqu'à 33 degrés au plus fort de la journée. Des valeurs clairement au-dessus des normales de saison (+4 degrés). Une sorte d’échauffement avant un dimanche aux allures de canicule.

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