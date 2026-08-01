Rhône : les rassemblements automobiles interdits tout le week-end par la préfecture

Face au risque de rassemblement automobile illégal annoncé sur les réseaux sociaux, la préfecture du Rhône a frappé fort.

La préfecture du Rhône hausse le ton face aux rassemblements automobiles illégaux. Dans un arrêté pris ce vendredi 31 juillet, le préfet Étienne Guyot a interdit la tenue de tout rassemblement automobile de personnes et de véhicules qui n’aurait pas été légalement déclaré ou autorisé. Cette interdiction s’applique sur l’ensemble du département, du vendredi 31 juillet à 18h jusqu’au lundi 3 août à 8h.

Un rassemblement annoncé sur les réseaux sociaux

La décision intervient alors qu’un rassemblement automobile illégal aurait été annoncé sur le compte Instagram public Rassonight69, suivi par environ 650 personnes. Selon la préfecture, l’événement devait se tenir ce vendredi soir à partir de 23h30, sans que son lieu précis ne soit communiqué.

Le groupe à l’origine de l’annonce est par ailleurs défavorablement connu des services de l’État, notamment pour l’organisation de précédents rassemblements ayant donné lieu à des nuisances sonores, des infractions routières et des comportements dangereux. Récemment, le 13 juillet, un "rasso" du groupe aurait réuni plus de 200 personnes. Des participants auraient notamment pris à partie un équipage de gendarmerie qui tentait d’empêcher l’événement à Chavanay, dans la Loire.

La préfecture justifie cette interdiction par un "risque élevé de troubles graves à l’ordre public" et estime que cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité routière et la tranquillité publique dans le Rhône.

Lire aussi : Camionnette blanche près des écoles à Lyon : l'affaire classée sans suite par la police