Actualité
drogue et fric
L’homme transportait plus de 700 kilos de résine de cannabis. Photo illustration – ©DR

Un Villeurbannais condamné pour avoir transporté 766 kg de cannabis sur l’A7

  • par Corentin Lucas

    • Un homme originaire de Villeurbanne a été condamné mercredi 29 juillet à six ans de prison pour avoir détenu 766 kg de cannabis dans son fourgon.

    Il devait toucher 2 200 euros pour cette mission. Un Villeurbannais de 37 ans a été condamné à six ans de prison, mercredi 29 juillet, par le tribunal judiciaire de Vienne (Rhône), après avoir été intercepté avec 766 kilos de cannabis à bord de son véhicule.

    Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 juin. L’homme avait pris la route à bord d’un Renault Master, après avoir récupéré le véhicule et un téléphone qui devait lui permettre de recevoir les instructions liées à sa mission. Selon les éléments présentés à l’audience, il s’était rendu jusqu’à une aire de repos située à Pia, près de Perpignan, où un autre homme avait chargé 24 sacs de sport dans son fourgon.

    Sur le chemin du retour, le conducteur a été intercepté par les douanes au péage de Reventin-Vaugris, sur l’autoroute A7, selon Le Progrès. La fouille du véhicule a permis de découvrir le cannabis transporté. Le prévenu a reconnu avoir accepté cette mission pour faire face à d’importantes difficultés financières et à des dettes, notamment liées au poker.

    L’homme avait déjà été condamné à quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants. Une séparation familiale et la perte de son emploi auraient ensuite contribué à une dégradation de sa situation financière. Le tribunal l’a finalement condamné à six ans de prison et à 500 000 euros d’amende. Il lui est également interdit de se rendre dans l’Isère et les Pyrénées-Orientales pendant cinq ans.

    Lire aussi : Vaulx-en-Velin : un conducteur de 18 ans interpellé sans permis et avec une arme de poing

    à lire également
    La commune de Leschaux et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ont inauguré la fin des travaux du Col de Leschaux. ©Dep74 - M.Desbazeille
    Haute-Savoie : les travaux du col de Leschaux sont terminés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    drogue et fric
    Un Villeurbannais condamné pour avoir transporté 766 kg de cannabis sur l’A7 11:00
    La commune de Leschaux et le Conseil départemental de la Haute-Savoie ont inauguré la fin des travaux du Col de Leschaux. ©Dep74 - M.Desbazeille
    Haute-Savoie : les travaux du col de Leschaux sont terminés 10:18
    Palais de justice de Villefranche sur-Saône. Wikipedia commons
    Trafic de drogue : le procès de cinq suspects annulé près de Lyon 09:40
    Rhône : les rassemblements automobiles interdits tout le week-end par la préfecture 09:00
    vigilance sècheresse rhone lyon
    La région Auvergne-Rhône-Alpes placé en vigilance canicule 08:15
    d'heure en heure
    Un samedi lourd et ensoleillé à Lyon, jusqu’à 33 degrés attendus 07:30
    En août, la Drôme s'engage pour le tourisme après les incendies 31/07/26
    cimetière loyasse
    Lyon : le corps sans vie d'une femme retrouvé au cimetière de Loyasse 31/07/26
    Le logo 900.care présent sous l'aisselle des joueurs. ©ASSE
    Loire : l'ASSE renforce son partenariat avec 900.care 31/07/26
    voiture police faits-divers
    Camionnette blanche près des écoles à Lyon : l'affaire classée sans suite par la police 31/07/26
    UTMB Mont-Blanc 2026 lance une campagne pour protéger le territoire 31/07/26
    Selon des scientifiques lyonnais, les humains sont responsables du stress des éléphants 31/07/26
    Feux de forêt dans le Rhône :"Nous devons agir dès maintenant", alerte le directeur de l'ONF 31/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut