Un Villeurbannais condamné pour avoir transporté 766 kg de cannabis sur l’A7

Un homme originaire de Villeurbanne a été condamné mercredi 29 juillet à six ans de prison pour avoir détenu 766 kg de cannabis dans son fourgon.

Il devait toucher 2 200 euros pour cette mission. Un Villeurbannais de 37 ans a été condamné à six ans de prison, mercredi 29 juillet, par le tribunal judiciaire de Vienne (Rhône), après avoir été intercepté avec 766 kilos de cannabis à bord de son véhicule.

Les faits remontent à la nuit du 18 au 19 juin. L’homme avait pris la route à bord d’un Renault Master, après avoir récupéré le véhicule et un téléphone qui devait lui permettre de recevoir les instructions liées à sa mission. Selon les éléments présentés à l’audience, il s’était rendu jusqu’à une aire de repos située à Pia, près de Perpignan, où un autre homme avait chargé 24 sacs de sport dans son fourgon.

Sur le chemin du retour, le conducteur a été intercepté par les douanes au péage de Reventin-Vaugris, sur l’autoroute A7, selon Le Progrès. La fouille du véhicule a permis de découvrir le cannabis transporté. Le prévenu a reconnu avoir accepté cette mission pour faire face à d’importantes difficultés financières et à des dettes, notamment liées au poker.

L’homme avait déjà été condamné à quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants. Une séparation familiale et la perte de son emploi auraient ensuite contribué à une dégradation de sa situation financière. Le tribunal l’a finalement condamné à six ans de prison et à 500 000 euros d’amende. Il lui est également interdit de se rendre dans l’Isère et les Pyrénées-Orientales pendant cinq ans.

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