Lyon : les métros A, B et C perturbés en août, voici le guide pour s’y retrouver

Travaux d’entretien, opérations de maintenance et chantiers énergétiques vont perturber les lignes A, B et C au mois d’août. Voici ce qu’il faut savoir avant de se déplacer dans Lyon.

L’été est traditionnellement propice aux travaux sur le réseau TCL. Au mois d’août, les voyageurs lyonnais devront une nouvelle fois adapter leurs déplacements en raison de plusieurs interruptions programmées sur les lignes de métro A, B et C.

La principale perturbation concernera la ligne C. Le métro sera totalement à l’arrêt du lundi 3 au dimanche 16 août inclus, entre Hôtel de Ville – Louis Pradel et Cuire. Cette interruption permettra de mener d’importants travaux d’entretien à proximité de la station Hénon. Pendant ces deux semaines, les voyageurs sont invités à se reporter sur la ligne de bus C13.

La ligne A sera également touchée par des travaux au cours du mois d’août. La circulation du métro sera interrompue en soirée les 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 24 et 27 août. Une interruption est également prévue en matinée le dimanche 16 août. Des bus relais seront mis en place pour assurer la continuité des déplacements. Ils circuleront toutes les 15 minutes, en deux tronçons : de Perrache à Charpennes, puis de Charpennes à Vaulx-en-Velin La Soie.

Les voyageurs de la ligne B devront anticiper trois interruptions en soirée : les mercredi 12, jeudi 13 et dimanche 16 août. À partir de 21h30, la circulation sera interrompue entre Stade de Gerland et Charpennes. Le métro continuera toutefois de circuler entre Stade de Gerland et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud.

Des bus relais desserviront Gare Part-Dieu Vivier Merle, Saxe – Préfecture, Saxe – Gambetta, Jean Macé, Place Jean Jaurès, Debourg et Stade de Gerland toutes les 15 minutes dans les deux sens. Le dimanche 16 août, la ligne B sera également limitée avant 12h45 entre Stade de Gerland et Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud. Elle retrouvera ensuite un fonctionnement normal entre 12h45 et 21h30, avant une dernière interruption.

Le récapitulatif pour circuler en août

Ligne C : interruption totale du 3 au 16 août inclus entre Hôtel de Ville – Louis Pradel et Cuire. Report conseillé sur le bus C13.

Ligne A : interruptions en soirée les 3, 6, 10, 12, 13, 17, 20, 24 et 27 août, ainsi qu’en matinée le 16 août. Des bus relais seront mis en place.

Ligne B : interruptions à partir de 21h30 les 12, 13 et 16 août entre Stade de Gerland et Charpennes, avec des bus relais. Le 16 août, la ligne sera également limitée avant 12h45.

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