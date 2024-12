Grégory Doucet a annoncé ce mercredi vouloir augmenter jusqu'à 10% le nombre de caméras de vidéosurveillance dans sa ville.

C'est un sujet qui a parfois été source de polémiques à Lyon et dans la région entre la mairie écologiste et les autres forces politique. Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, Grégory Doucet a annoncé vouloir déployer, dès l'année 2025, 30 à 60 nouvelles caméra à Lyon.

"Je vais solliciter le collège d’éthique pour augmenter le parc de caméras fixes, de 30 à 60 caméras, dès la prochaine année", explique l'édile. Le "collège d'éthique de la vidéosurveillance" est une instance consultative qui intervient notamment en cas de conflits autour des 571 caméras fixes en usage actuellement à Lyon.

"On est allé au bout de l'exercice du redéploiement"

Le maire écologiste, qui briguera un second mandat en 2026, avait jusque là résisté aux appels de la droite à renforcer la vidéosurveillance à Lyon, au motif qu'il souhaitait d'abord réaliser un "audit" du système en place.

Celui-ci est terminé et "on est allé au bout de l'exercice du redéploiement" des caméras les moins utiles vers de nouveaux sites, poursuit-il. Comme "il y a encore des besoins, on rachète des caméras", ajoute-t-il, en assurant être un homme "méthodique". "La sécurité est un sujet d’agitation, de polémique pour certains" complète-t-il. Avant de se défendre : "Dire qu’on va couvrir la ville de caméras, sans avoir des agents pour regarder les images et des forces pour intervenir, c’est de l’esbroufe. Beaucoup veulent faire des caméras un outil partisan. J’ai toujours défendu le bon usage de l’argent public. J’ai le même discours depuis le début du mandat."

Doucet va demander l'aide financière de la Région

Lors d'une visite à Lyon en 2021, Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, lui avait demandé de "sortir de l'idéologie" et de renforcer la vidéosurveillance dans les quartiers abritant du trafic de drogues. Grégory Doucet avait rétorqué que Lyon était "une des villes en France les mieux équipées".

Laurent Wauquiez (LR), alors président d'Auvergne-Rhône-Alpes, lui avait de son côté reproché de ne pas accepter un million d'euros de la Région pour acheter de nouvelles caméras. Des subventions régionales que Grégory Doucet va donc solliciter cette fois-ci pour acheter les nouvelles caméras qu'il veut mettre en place. Le maire de Lyon indique avoir rencontré Fabrice Pannekoucke, le président LR de la Région pour lui indiquer qu'il allait avoir recours au dispositif d'aide. "On fera aussi appel au dispositif de financement de l’État et de la Métropole. On devrait s’en sortir, sans que ça ne vienne grever le budget d’investissement" conclut-il, sans donner plus de précisions sur le coût total de ces nouvelles caméras.