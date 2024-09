The Pretenders au Transbo : Don’t Get Me Wrong !

Le groupe anglo-américain formé à Londres en 1978 par Chrissie Hynde termine une tournée européenne avec deux dates en France.

En 2023, The Pretenders (qui se résume aujourd’hui à la grande Chrissie Hynde et, euh, des gars) a sorti un quatorzième album dont The Guardian a quand même dit : “Le songwriting de Hynde est plus acéré que jamais, avec de nouvelles chansons qui volent la vedette à leurs classiques.” Ce qui est infiniment aimable mais vrai à aucun moment.

On ne connaît d’ailleurs pas un péquin pour confier qu’il va voir les Pretenders en concert pour le bonheur d’écouter leurs nouveaux titres. Ben non, le péquin, dont nous sommes, vient surtout se repaître des tubes comme Don’t Get Me Wrong (1986) et I’ll Stand by You (1994) dont l’aune pop n’avait déjà plus grand-chose à voir avec les débuts post-punk du groupe à la fin des 70’s.

The Pretenders – Le 2 octobre au Transbordeur