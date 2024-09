Rentrée culturelle : un TNP écoresponsable !

Pas d’envolée idéologique chez Jean Bellorini, désormais à la tête de l’institution villeurbannaise. Il est conscient de la situation, des budgets qui se resserrent tandis que les frais incompressibles ne cessent d’augmenter. Mais il sait combien le TNP continue d’être bien doté et d’avoir des moyens que n’ont pas les autres directeurs de théâtre de la métropole (excepté Les Célestins).

Ainsi, le TNP proposera-t-il 234 levers de rideaux en 2024-2025, soit 30 soirées supplémentaires par rapport à la saison passée. Les créations (une douzaine) à l’affiche seront “écoresponsables”, elles coûteront moins cher et se joueront plus longtemps. Des thématiques fortes seront déclinées tout au long des mois à venir. Nous les reprenons ici, avec quelques exemples.

De par le monde

Les Messagères (du 7 au 13 septembre), spectacle mis en scène par Jean Bellorini inspiré par l’Antigone de Sophocle, repris en début de saison prochaine, illustre la volonté du TNP de mettre en exergue des spectacles internationaux.

Les Messagères © Juliette Parisot

Les Messagères, ce sont les comédiennes afghanes réfugiées à Lyon qui sont sur le plateau et interprètent en dari – surtitré en français – cette superbe version de la tragédie. Mais il y aura aussi un spectacle polonais, Mothers, A song for Wartime (les 24 et 25 octobre), joué par un chœur de femmes ukrainiennes et biélorusses. Ainsi qu’une version des Misérables, de Victor Hugo, conçue avec une troupe chinoise et dirigée par l’infatigable Jean Bellorini.

Depuis toujours

Sous cette bannière sont regroupés les grands classiques que le TNP a mis au programme. Parmi ces grands textes : Histoire d’un Cid (du 27 novembre au 20 décembre), d’après Corneille. Encore une mise en scène du patron ! Dans cette version, portée par un humour inattendu, que l’on a vue cet été au château de Grignan, on découvre un Cid, magistralement interprété par François Deblock, évoluant dans un château gonflable !

Histoire d’un Cid © Jacques Grison

Toutes nos histoires

Ma mère c’est pas un ange (mais j’ai pas trouvé mieux) (du 8 au 16 novembre), du Turak Théâtre. Une nouvelle mise en scène d’Emili Hufnagel, qui a déjà montré qu’elle pouvait être aussi inspirée que son complice Michel Laubu. Le sujet de ce nouvel opus : une vieille femme qui fait penser à Calamity Jane quand elle tire à la carabine sur des rats qui ne meurent jamais…

Depuis l’enfance

Cette saison sera plus ouverte au théâtre dédié à la jeunesse et aux tout-petits. Ils découvriront ainsi La Méthode du Dr Spongiak (du 27 novembre au 4 décembre) de la Belge Théodora Ramaekers, un conte porté par une fillette de sept ans livrée aux expériences hasardeuses d’un savant chargé de la rendre plus sage et docile…

Le Ring de Katharsy © Simon Gosselin

Enfin, hors catégorie, le TNP a invité la jeune artiste prometteuse Alice Laloy à présenter deux créations musicales : Le Ring de Katharsy, avec acrobates et chanteurs, qui se déroule sur un ring de boxe. Que l’on verra du 9 au 19 octobre. Et L’Avenir nous le dira, avec la Maîtrise de l’Opéra de Lyon, en mars 2025.

www.tnp-villeurbanne.com