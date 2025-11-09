"39 personnes ont perdu leur logement" : après l'incendie d'une façade à Rillieux, le maire tient les comptes

Ce samedi soir, le tournage d'un clip de rap a dégénéré avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape. Au lendemain de l'impressionnant incendie d'une façade, le maire Horizons de la commune, Alexandre Vincendet, s'est exprimé auprès de BFM Lyon.

Un incident qui aurait bien pu être dramatique. Ce samedi 8 novembre en fin d'après-midi, le tournage non-autorisé d'un clip de rap avenue de l'Europe à Rillieux-la-Pape (Rhône) dégénère : des tirs de mortiers d'artifice atterrissent dans le balcon d'un immeuble de l'avenue et entraîne l'embrasement de la façade. En plus des dégâts matériels, des tensions ont éclaté avec les forces de l'ordre et les pompiers présents sur place, victimes de jets de pavés.

Au lendemain de l'incendie, qui a touché au moins huit logements, le maire de la commune, Alexandre Vincendet, a pris la parole. "Hier soir j'étais aux côtés des familles, on parle de 39 personnes qui ont perdu leur logement hier, a-t-il commenté au micro de nos confrères de BFM Lyon. À l'heure où je vous parle, ils ont été en grande partie relogés soit chez des proches, soit par la ville. Ils sont en sécurité fort heureusement, ils ont été très choqués mais nous avons été a leurs côtés encore très tard hier soir."

"Tordre le cou aux rumeurs"

Par sa prise de parole, l'élu Horizons a également souhaité "tordre le cou aux rumeurs qui essayent d'être propagées par certains irresponsables". "La Préfète a vu les images de caméra de vidéoprotection de la Ville, je les ai vues moi-même, l'ensemble de la hiérarchie policière qui était présente sur place les a vues et elles sont actuellement entre les mains du procureur de la République de Lyon", continue-t-il. Selon lui, elles sont très claires : alors qu'un clip de rap se tourne, des riverains appellent la police, qui se met alors en périphérie du quartier, en statique. C'est ensuite que ceux que l'élu qualifie de "voyous" attaquent les forces de l'ordre à coup de mortiers, "simplement parce qu'ils portent l'uniforme de la République". Tirs qui ont ensuite fini dans la façade de l'immeuble qui a pris feu.

Immeuble en feu en marge d'un tournage d'un clip de rap: "39 personnes ont perdu leur logement hier (...) elles ont été relogées", affirme Alexandre Vincendet, maire Horizons de Rillieux-la-Pape pic.twitter.com/tE04dyumAl — BFM Lyon (@BFMLyon) November 9, 2025

Des caméras remplacées 24 heures plus tôt

Si les plaintes sont en train d'être prises pour la poursuite de l'enquête, Alexandre Vincendet affirme qu'aucune interpellation n'a encore eu lieu. Il se félicite toutefois du remplacement des caméras de vidéoprotection "24 heures avant" l'incident, dans ce quartier de la commune où elles sont systématiquement démolies. L'enquête en cours permettra désormais de déterminer les circonstances de l'incendie.