Auvergne-Rhône-Alpes : Bison futé voit rouge pour les fêtes de Noël

À l’approche des fêtes de Noël, Bison Futé classe la région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge dans le sens des départs le 24 décembre. Plusieurs axes majeurs autour de Lyon, dont l’A7 et l’A46, devraient connaître de fortes perturbations, tandis que les retours s’annoncent plus fluides.

La région Auvergne-Rhône-Alpes voit rouge pour les fêtes de Noël. Bison Futé prévoit en effet une circulation difficile dans le sens des départs pour les 24 et 25 décembre. Dans le sens des retours, il ne devrait pas y avoir de problème. L'Île-de-France est elle aussi classée rouge par Bison Futé, quand le reste de l'hexagone sera jaune.

De nombreux axes de circulation seront particulièrement saturés. C'est notamment le cas de l'autoroute A7 entre Lyon et Orange, en particulier de 13 heures à 16 heures, ou encore l'A46 et la RN 346, pour le contournement Est de Lyon, de 11 heures à 18 heures. Attention également si vous traversez l'Ile-de-France, Bison Futé recommande de le faire avant 9 heures ou après 19 heures.

Pour la journée du 25 décembre, aucun problème de circulation n'est à signaler selon les informations de Bison Futé. L'ensemble du pays est classé vert.