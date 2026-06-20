Actualité
météo chaleur canicule soleil à Lyon
La préfecture du Rhône a annoncé l’activation du niveau « information-recommandation ». © Tim Douet

Pollution : le Bassin de Lyon en vigilance orange

  • par Claire Martinez

    • Le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux sont placés en vigilance orange pollution ce samedi.

    Les fortes chaleurs de ces derniers jours rendent la qualité de l'air très mauvaise ce samedi 20 juin, à tel point qu'une vigilance orange pollution est déclarée par l'observatoire de la qualité de l'air d'Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo.

    Les conditions météo favorisent à la production d'ozone et le seuil d’information risque d'être dépassé sur le bassin lyonnais et la zone des côteaux ce samedi. Des concentrations de poussières sahariennes devraient également augmenter et contribuer à dégrader la qualité de l'air, la rendant dégradée à mauvaise.

    La préfecture du Rhône recommande aux personnes vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur.

    La préfecture rappelle également qu'il est favorable d'utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants. Pour les automobilistes, il est conseillé de baisser sa vitesse de circulation et éviter la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation.

    à lire également
    Une chaleur caniculaire à Lyon ce samedi avec 36 degrés attendus

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    météo chaleur canicule soleil à Lyon
    Pollution : le Bassin de Lyon en vigilance orange 09:17
    Une chaleur caniculaire à Lyon ce samedi avec 36 degrés attendus 09:00
    Marie Rigaud Printemps de Pérouges
    Printemps de Pérouges : "un festival populaire, familial, qui aime toutes les musiques" 07:00
    .
    À Saint-Étienne, l'agence numérique SFI rachetée par sept de ses salariés 19/06/26
    Street-food, restaurant indien, décoration... Des nouvelles enseignes s'installent à l'Hôtel Dieu 19/06/26
    d'heure en heure
    central nucélaire
    Un laboratoire commun pour surveiller les installations nucléaires 19/06/26
    fontaine eau canicule
    Canicule : la préfecture du Rhône renforce son dispositif pour les personnes les plus vulnérables 19/06/26
    Jean Stéphane Chaillet
    Lyon : Jean-Stéphane Chaillet candidat aux sénatoriales 2026 19/06/26
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 19 au 21 juin 19/06/26
    Copy Sud [it] s’offre l’entreprise stéphanoise Ynov’IT 19/06/26
    Fête de la musique 2023 dans les pentes de La Croix-Rousse
    Fête de la musique : la vente et la consommation d'alcool encadrés dans le Rhône 19/06/26
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Lyon : un homme grièvement blessé à la tête après une chute en trottinette 19/06/26
    Affaire Roman Abreu : "il n'y a pas de volonté de prévenir et de résoudre ces violences" dénonce Bruno Bernard 19/06/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut