Pollution : le Bassin de Lyon en vigilance orange

Le bassin lyonnais, le nord-Isère et la zone des Côteaux sont placés en vigilance orange pollution ce samedi.

Les fortes chaleurs de ces derniers jours rendent la qualité de l'air très mauvaise ce samedi 20 juin, à tel point qu'une vigilance orange pollution est déclarée par l'observatoire de la qualité de l'air d'Auvergne-Rhône-Alpes, Atmo.

Les conditions météo favorisent à la production d'ozone et le seuil d’information risque d'être dépassé sur le bassin lyonnais et la zone des côteaux ce samedi. Des concentrations de poussières sahariennes devraient également augmenter et contribuer à dégrader la qualité de l'air, la rendant dégradée à mauvaise.

La préfecture du Rhône recommande aux personnes vulnérables de limiter les déplacements sur les grands axes routiers et leurs abords aux périodes de pointe et de limiter les activités intenses, autant en plein air qu’à l’intérieur.

La préfecture rappelle également qu'il est favorable d'utiliser les modes de transport permettant de limiter le plus possible les émissions de polluants. Pour les automobilistes, il est conseillé de baisser sa vitesse de circulation et éviter la conduite agressive ainsi que l’usage de la climatisation.