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Météo Lyon nuages
Vue depuis la Place Bellecour sur la colline de Fourvière sous les nuages. @WilliamPham

Météo : un temps lourd et nuageux, 36 degrés attendus ce mardi à Lyon 

  • par LR

    • La météo de ce mardi sera similaire à celle d’hier à Lyon. Nuages et soleil se partageront le ciel, tandis qu’il fera 36 degrés au plus chaud de la journée. 

    Peu de changement ce mardi 4 août à Lyon. Ce matin, l’air est déjà lourd avec 25 degrés tandis que les nuages dominent dans le ciel. 

    Dans l’après-midi, les températures seront toujours très chaudes avec 36 degrés attendus entre Rhône et Saône et le ciel sera toujours nuageux. Des orages, en provenance de l'ouest de la France, pourront éclater en fin d’après-midi ou en début de soirée. 

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