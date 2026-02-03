Lundi 2 février en soirée, une violente rixe a éclaté dans le quartier de Montchat (3e) à Lyon. Trois personnes ont été blessées au plomb.

Alors que des habitants de Montchat, se plaignaient récemment d'un "climat d'insécurité", une violente rixe a éclaté lundi 2 février, en soirée, dans le quartier du 3e arrondissement. Selon BFM Lyon, trois personnes auraient été blessées au plomb lors de l'affrontement, survenu à l'angle du boulevard Pinel et du Cours Richard Vitton.

Quatre personnes interpellées

Parmi les trois victimes, deux auraient été transportées à l'hôpital. Un salon de coiffure a également été vandalisé au cours de la rixe. Selon les informations de nos confrères, deux personnes auraient fait usage de plomb. En parallèle, des armes blanches ont été retrouvées sur les lieux.

Des sapeurs-pompiers et un groupe de policiers se sont rendus sur place pour sécuriser le périmètre. Au total, quatre personnes ont été interpellées.

