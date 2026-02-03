Les groupes de gauche et écologistes du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes s’opposent à une subvention de 8 500 euros destinée à un colloque jugé idéologiquement orienté, organisé par une structure liée au milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin.

Une nouvelle polémique agite la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans un communiqué commun, les groupes de gauche et écologistes demandent le retrait immédiat d’une subvention de 8 500 euros qui doit être examinée lors de la commission permanente du 6 février. Cette aide concerne un colloque intitulé "Femmes face à l’islamisme", organisé en décembre dernier à l’Hôtel de Région par le Centre européen de recherche et d’information sur le frérisme (CERIF).

Les élus dénoncent le soutien financier à une structure qu’ils estiment proche des réseaux d’extrême droite et financée par le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, à travers son projet idéologique P.E.R.I.C.L.E.S. Selon eux, le CERIF ne relève pas d’une recherche académique indépendante et diffuse des thèses stigmatisantes, notamment à l’égard des musulmans.

Le contenu du colloque est particulièrement visé, accusé de multiplier les amalgames entre islam et terrorisme, et de promouvoir des propositions jugées discriminatoires. Les groupes signataires critiquent également l’absence de débat préalable et le caractère tardif de l’introduction de cette subvention à l’ordre du jour. Ils appellent l’exécutif régional à renoncer à ce financement et à clarifier sa politique de soutien aux associations.