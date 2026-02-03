Actualité
Alexandra Carraz-Ceselli, fondatrice de L’Équipe des Lyonnes
Alexandra Carraz-Ceselli, fondatrice de L’Équipe des Lyonnes © Étienne Meunier

L'Équipe des Lyonnes lance un club d'entreprises pour l'égalité femmes-hommes

  • par La rédaction
  • 1 Commentaire

    • Le réseau lyonnais de 3 700 membres crée le "Club des entreprises pionnières de l'Égalité" avec le soutien d'Arkéa Banque. Ce dispositif pilote préfigure la création d'une Agence de l'égalité en septembre 2026.

    L'Équipe des Lyonnes, association reconnue d'intérêt général créée en 2021, a lancé dimanche le "Club des entreprises pionnières de l'Égalité". Cette initiative vise à expérimenter et financer des solutions opérationnelles pour accélérer l'égalité femmes-hommes, en réunissant une dizaine d'entreprises régionales.

    Le réseau, qui fédère plus de 3 700 membres composés pour un tiers de chefs d'entreprises, un tiers de salariés et un tiers d'indépendants, a identifié trois chantiers majeurs : l'entreprise, l'éducation et la place des femmes dans la société. Les échanges menés auprès des entreprises ont mis en évidence une dispersion des dispositifs existants et une absence de solutions opérationnelles pour certaines organisations.

    "Après cinq années d'actions de terrain, le lancement du Club intervient comme une évidence pour nous permettre de structurer une démarche commune, fondée sur des outils partagés et basés sur les besoins réels des entreprises", souligne Alexandra Carraz-Ceselli, fondatrice de L'Équipe des Lyonnes. Le club s'appuiera sur un comité de pilotage multi-acteurs et permettra de concevoir des programmes clés en main : mentorat, tutorat, réseaux internes et sensibilisation. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels est le premier partenaire du dispositif.

